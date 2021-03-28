A Milli Takım'da koronavirüs paniği
A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 6 milli futbolcumuzun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
Aspor'un tecrübeli spikeri ve sunucusu Ender Bilgin, A Milli Futbol Takımımız'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular olduğunu belirtti. Ay Yıldızlılar'da 3 oyuncu testlerin pozitif çıktığını belirten Bilgin, "Milli Takım'da koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcu daha var. Sanıyorum açıklanacak." dedi.
Mustafa Denizli: Şenol hoca ile konuştum
Aspor'daki "Takım oyunu" programına katılan teknik direktör Mustafa Denizli de konuyla ilgili Şenol Güneşle konuştuğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Akşam Şenol hoca ile konuştum. Yarın da test yapılacak ama negatif çıkma şansı daha düşük."