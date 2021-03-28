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Spor A Milli Takım'da koronavirüs paniği
Spor

A Milli Takım'da koronavirüs paniği

A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 6 milli futbolcumuzun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 23:22:00 -
A Milli Takım'da koronavirüs paniği

Aspor'un tecrübeli spikeri ve sunucusu Ender Bilgin, A Milli Futbol Takımımız'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular olduğunu belirtti. Ay Yıldızlılar'da 3 oyuncu testlerin pozitif çıktığını belirten Bilgin, "Milli Takım'da koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcu daha var. Sanıyorum açıklanacak." dedi.

Mustafa Denizli: Şenol hoca ile konuştum

Aspor'daki "Takım oyunu" programına katılan teknik direktör Mustafa Denizli de konuyla ilgili Şenol Güneşle konuştuğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Akşam Şenol hoca ile konuştum. Yarın da test yapılacak ama negatif çıkma şansı daha düşük."

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