A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç kadrodan çıkarıldı
Koronavirüs şokunun yaşandığı A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç Letonya maçında yer alamayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'na fırtına gibi başlayan A Milli Takım'ımızda yeni tip koronavirüs (Covid-19) şoku yaşanıyor.
Ay-yıldızlılarda daha önce kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral isimlerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da eklendi.
Letonya maçında yer almayacaklar
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçında yer almayacaklar.
Ay-Yıldızlı ekipte daha önce Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarılmıştı.
A Milli Takım'a bu oyuncular yerine Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan dahil edildi.
Balcı ve Destan, Alanya'da kampta olan Ümit Milli Takımdan ayrılarak A Takım kampına katılacak.