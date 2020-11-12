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Gündem A Milli Takım oyuncuları korona mı oldu?
Gündem

A Milli Takım oyuncuları korona mı oldu?

A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Hırvatistan'ın yıldız oyuncusu Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Soyunma odasında test sonucunu öğrenen Vida maçın ikinci yarısında yer almadı. A Milli Takımımızın Rusya ile oynayacağı maçında öncesinde birçok milli futbolcuyla yakın temasta bulunan Vida'nın test sonucunu pozitif çıkması sonrası A Milli Takım oyuncuları korona mı oldu? sorusu merak kazandı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:58:00 -
A Milli Takım oyuncuları korona mı oldu?

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı özel maçta Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın test sonucunun pozitif çıkması üzerine Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF),milli takım kafilesine test taptırdı.

A Milli Takım oyuncuları korona mı oldu?

A Milli Futbol Takım'ımızın düzenlenen özel karşılaşmada Hırvatistan ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşma sonrası mücadeleye ilk 11'de başlayan Hırvatistan milli takımı kaptanı Domagoj Vida'ya karşılaşma sonrası yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), milli takım kafilesine yaptırdığı test sonuçları negatif çıktı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

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