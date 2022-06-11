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Spor A Milli Takım, Lüksemburg'u devirdi
Spor

A Milli Takım, Lüksemburg'u devirdi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Lüksemburg'u 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 23:57:00 -
A Milli Takım, Lüksemburg'u devirdi

Lüksemburg ile Türkiye, Lüksemburg Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 kazanan A Milli Futbol Takımı 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan ve 77. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Grupta 3'te 3 yapan milliler puanını 9'a çıkardı. Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.

A Milli Takım, gruptaki 4. maçında 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı konuk edecek.

Puan durumu

Lüksemburg: 0 - Türkiye: 2

Stat: Lüksemburg

Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)

Lüksemburg: Moris, Marvin Martins (Dk. 81 Bonhert), Chanot, Olesen (Dk. 46 Sebastien Thill), Carlson, Borges Sanches (Dk. 54 Vincent Thill), Barreiro, Christopher Martins (Dk. 63 Omosanya), Pinto, Sinani (Dk. 81 Gerson), Rodrigues

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Eren Elmalı), Dorukhan Toköz (Dk. 81 Berkan Kutlu), Orkun Kökçü (Dk. 46 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Salih Özcan), Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu (Dk. 68 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 76 Serdar Dursun (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 35 Barreiro (Lüksemburg)

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