A Milli Takım, Lüksemburg'u devirdi
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Lüksemburg'u 2-0'lık skorla yendi.
Lüksemburg ile Türkiye, Lüksemburg Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 kazanan A Milli Futbol Takımı 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan ve 77. dakikada Serdar Dursun kaydetti.
Grupta 3'te 3 yapan milliler puanını 9'a çıkardı. Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.
A Milli Takım, gruptaki 4. maçında 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı konuk edecek.
Puan durumu
Lüksemburg: 0 - Türkiye: 2
Stat: Lüksemburg
Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)
Lüksemburg: Moris, Marvin Martins (Dk. 81 Bonhert), Chanot, Olesen (Dk. 46 Sebastien Thill), Carlson, Borges Sanches (Dk. 54 Vincent Thill), Barreiro, Christopher Martins (Dk. 63 Omosanya), Pinto, Sinani (Dk. 81 Gerson), Rodrigues
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Eren Elmalı), Dorukhan Toköz (Dk. 81 Berkan Kutlu), Orkun Kökçü (Dk. 46 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Salih Özcan), Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu (Dk. 68 Kerem Aktürkoğlu)
Goller: Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 76 Serdar Dursun (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 35 Barreiro (Lüksemburg)