A Milli Takım, Almanya'da ilk yarıyı önde kapattı! Maçın ikinci yarısı oynanıyor

Maçın ikinci yarısında A Milli Takımımız 2-2 olan skoru 3-2'ye çevirmeyi başardı.

71' Yusuf Sarı'nın penaltı golü ile Berlin'de bir kez daha öne geçtik.

49' Almanya Füllkrug'un golüyle skoru eşitledi.

İlk yarı sonucu: Almanya 1-2 Türkiye

45' Ön alan baskısıyla topu kazandık. Kaan'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Kenan Yıldız müthiş bir vuruşla bizi öne geçirdi.

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45' Kenan Yıldız ile öne geçiyoruz.

43' Sağ kanattan etkili geldik ancak İrfan Can'ın ortası kaleci Trapp'da kaldı.

39' Abdülkerim'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Ferdi müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

38' Ferdi Kadıoğlu ile beraberliği yakalıyoruz.

35' A Milli Takım'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Emre Akbaba giren oyuncu Abdülkadir Ömür.

34' İrfan Can rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

32' Ön alan baskısıyla topu kazandık ancak Yusuf'un şutunda savunma araya girdi top kornere çıktı.

28' Almanya uzun topla savunma arkasına sarkmak istedi ancak Ozan topu kazandı.

27' A Milli Takım'da Ozan Kabak, Füllkrug'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

26' Sağ kanattan Zeki ile gelmek istedik ancak Havertz, Zeki'ye faul yaptı.

25' Sol kanattan Kenan ile etkili geldik ancak topla buluşan Yusuf Yazıcı topu kontrol edemedi.

22' Sol kanattan etkili geldik ancak İsmail şutunu çekemeden savunma araya girdi ancak topu tekrardan kazandık.

21' Sağ kanattan kontra atağa çıkmak istedik ancak İrfan Can yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' Sağ kanatta ön alan baskısıyla topu kazanan İrfan Can'ın ortası kaleci Trapp'da kaldı.

17' Sol kanattan etkili geldik ancak Kenan'ın uzaktan şutu kaleci Trapp'da kaldı.

16' Almanya bir anda savunma arkasına sarktı ancak Sane'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

15' Almanya sağ kanattan gelmek istedi ancak Brandt topla buluştuğu anda yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

12' Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu yandan auta gitti.

11' Almanya sağ kanattan gelmek istedi ancak Brandt'ın pasında top Ferdi'nin kontrolünde auta çıktı.

8' Almanya yine sağ kanattan savunma arkasına sarktı ancak Brandt'ın ortasında Abdülkerim topu kornere yolladı.

7' Almanya sağ kanattan kontra atağa çıktı ancak Sane'nin pasında Abdülkerim'in müdahale ettiği topu Altay kontrol etti.

6' Kullanılan serbest vuruşun devamında savunma arkasına sarkan Sane topu içeriye çevirdi Havertz topu ağlara gönderdi.

5' Maalesef top ağlarımızda Havertz topu ağlara gönderdi.

3' Yine sol kanattan gelmek istedik ancak Yusuf Yazıcı topu kaybetti.

2' Sol kanattan Ferdi ile geldik ancak pasında topla Buluşan Kenan topu kontrol edemedi.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor.