A Milli Takım 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'la yaptığı maçta üstünlüğü koruyamayamadı ve 2-2'lik skorla berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan maça Milli Takımımız baskılı başladı. 10. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder, nefis bir ayak içi golüyle takımımızı 1-0 öne geçirdi.
İlk golden sonra baskını iyice artıran Milli Takım, rakip kalede birçok pozisyon buldu.
31. dakikada kontra atağa çıkan Bizim Çocuklar, Cengiz Ünder'in asistinde Yusuf Yazıcı'yla durumu 2-0'a getirdi.
İlk yarının sonlarına doğru atak geliştiren Karadağ Marusic ile farkı 1'e indirdi.
Maçın ilk yarısı Milli Takımımızın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Son dakika golüyle berabere kaldık
İkinci yarıya da baskılı başlayan Milli Takım, net pozisyonlar yakaladı. Oyuna daha fazla hakim olan Milliler, rakibe pozisyon vermemeye çalıştı.
90+6'da Karadağ durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.