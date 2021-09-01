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Spor A Milli Takım 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı
Spor

A Milli Takım 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'la yaptığı maçta üstünlüğü koruyamayamadı ve 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 23:58:00 -
A Milli Takım 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan maça Milli Takımımız baskılı başladı. 10. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder, nefis bir ayak içi golüyle takımımızı 1-0 öne geçirdi.

İlk golden sonra baskını iyice artıran Milli Takım, rakip kalede birçok pozisyon buldu.

31. dakikada kontra atağa çıkan Bizim Çocuklar, Cengiz Ünder'in asistinde Yusuf Yazıcı'yla durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının sonlarına doğru atak geliştiren Karadağ Marusic ile farkı 1'e indirdi.

Maçın ilk yarısı Milli Takımımızın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika golüyle berabere kaldık

İkinci yarıya da baskılı başlayan Milli Takım, net pozisyonlar yakaladı. Oyuna daha fazla hakim olan Milliler, rakibe pozisyon vermemeye çalıştı.

90+6'da Karadağ durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

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