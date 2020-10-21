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Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı, Aksaray'da kamp yapacak
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Aksaray'da kamp yapacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:47:52 -
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Aksaray'da kamp yapacak

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Aksaray'da kampa girecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı ekip, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Aksaray'da kamp yapacak. Milliler, çalışmalarını Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlı ekip, 4-6 Aralık tarihlerinde Aksaray'da oynanacak 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Grup Eleme Müsabakaları'nda Portekiz ve Finlandiya ile karşılaşacak.


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