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Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Üç oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:21:49 -
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı maç öncesi 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, kamp öncesi gerçekleştirilen rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde üç oyuncu ve bir teknik ekip personelinin pozitif çıkması üzerine izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.

Ayrıca, sakatlığı bulunan Melis Gülcan da kadrodan çıkarılan başka bir isim oldu.

Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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