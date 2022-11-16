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Spor A Milli Futbol Takımımız, İskoçya'yı 2-1'lik skorla devirdi
Spor

A Milli Futbol Takımımız, İskoçya'yı 2-1'lik skorla devirdi

Diyarbakır'da yapılan özel maçta İskoçya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 22:28:00 -

Ay-Yıldızlı Takımımız, Diyarbakır'da oynanan hazırlık karşılaşmasında İskoçya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. A Milli Takımımız'ın gollerini 40. dakikada Ozan Kabak, 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Fark açılmadı

Rakibin golünü 62. dakikada John McGgin kaydetti. Ay-Yıldızlılar üstün oynadığı bölümde farkı açacak pozisyonları değerlendiremedi. İskoçya maçın son anlarında etkili olsa da beraberlik golünü bulamadı.

Sırada Çekya var

A Milli Takımımız, 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. İlk kez forma giymesi beklenen oyuncular da bu karşılaşmayı iple çekiyor.

Arda Güler forma giyemedi

6 değişiklik hakkı dolduğu için Arda Güler, Onur Bulut, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç, ilk kez milli formayı giyme hayalini Çekya maçına bıraktı.

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