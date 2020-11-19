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Spor A Milli Futbol Takımı mücadele etti ama olmadı
Spor

A Milli Futbol Takımı mücadele etti ama olmadı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı küme düştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:44:00 -
A Milli Futbol Takımı mücadele etti ama olmadı

Macaristan'la Türkiye Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Macaristan 2-0 kazandı.

İlk yarıda iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda Macaristan, 57. dakikada Siger'in golüyle öne geçti. Macaristan 90+5'te Varga'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu ilan etti.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, grubu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puanda tamamlayarak son sırada tamamladı ve küme düştü.

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