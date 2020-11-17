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Spor A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti
Spor

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:26:19 -
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maç için Budapeşte'ye gitti.

A Milli Takım kafilesi, takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Otobüsten inen kafiledekiler, güvenlik aramasının ardından terminale giriş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, THY'ye ait özel uçakla Macaristan'a hareket etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Macaristan'a giden A Milli Futbol Takımı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Kale: Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

Savunma: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ömer Bayram

Orta saha: Berkay Özcan, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman.




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