  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Futbol Takımı Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
Spor

A Milli Futbol Takımı Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:36:00 -
A Milli Futbol Takımı Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takım Kampı ve Antrenman Tesisleri'nde dün düzenlenen antrenör Şenol Güneş yönetim antrenmanında, Rusya'ya karşı forma giyen ilk 11 isimde yenileme çalışması yapıldığı kaydedildi.

Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanı, diğer futbolcuların dar alanda çift gollü bir maçla tamamladıkları belirtildi.

Tedavi süreci devam eden Çağlar Söyüncü'nün antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı ancak çift gol maçında yer almadığı bildirildi.

Milli takımın antrenmanlarını da TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın takip ettiği belirtildi.

Ay yıldız ekibi  Macaristan'a gidecek ve bu ülkedeki maç için son hazırlıkları yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!
Gündem

İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!

Daha önce dolandırıcılık ve eşcinsel ilişki görütüsüyle şantaj iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de silahlı saldırı so..
Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!
Siyaset

Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili 'Keşke böyle olmasaydı' açıklamasını yapan Genel Başkan Meral Akşener'in 2016..
ABD medyası New York Times'tan skandal Erdoğan ve Türkiye sözleri
Gündem

ABD medyası New York Times'tan skandal Erdoğan ve Türkiye sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaretinden ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan ABD medyası New York Times yay..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay