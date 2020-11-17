A Milli Futbol Takımı Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takım Kampı ve Antrenman Tesisleri'nde dün düzenlenen antrenör Şenol Güneş yönetim antrenmanında, Rusya'ya karşı forma giyen ilk 11 isimde yenileme çalışması yapıldığı kaydedildi.
Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanı, diğer futbolcuların dar alanda çift gollü bir maçla tamamladıkları belirtildi.
Tedavi süreci devam eden Çağlar Söyüncü'nün antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı ancak çift gol maçında yer almadığı bildirildi.
Milli takımın antrenmanlarını da TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın takip ettiği belirtildi.
Ay yıldız ekibi Macaristan'a gidecek ve bu ülkedeki maç için son hazırlıkları yapacak.