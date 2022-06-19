A Milli Futbol Takımı Lüksemburg maçı ne zaman? Türkiye-Lüksemburg maçı nerede saat kaçta?
Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci grup 4'üncü maçında Litvanya'yı konuk etmişti. A Milli Futbol Takımı’mız karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Ay yıldızlılar 5. maçına Lüksemburg’u ağırlayacak. Peki Türkiye-Lüksemburg maçı ne zama? Lüksemburg maçı saat kaçta? Lüksemburg nerede oynanacak?
Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. hafta maçında Litvanya'yı 2-0 yenen Türkiye, gol yemediği ilk 4 maçın ardından yoluna namağlup devam ediyor. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman?
Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarından 3 puanla ayrılarak bu organizasyonda ilk kez galibiyet serisi yakalayan ay-yıldızlılar İzmir'de Litvanya'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Kaan Ayhan'ın golüyle öne geçen milliler, 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı da yenerek grupta 4 maçın ardından 12 puana ulaştı. Ay-yıldızlılar, 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne ilk 4 maçı kazanarak başlamıştı.