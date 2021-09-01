  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bursa'da çaldığı belediyeye ait araçla kaçan kişi yakalandı
Beşiktaş istiyordu! Barcelona ile imzaladı
Anne ile kızı iki gün arayla koronavirüse yenildi
Avukat Deliduman koronavirüse yenildi
Spor A Milli Futbol Takımı Karadağ maçına hazır
Spor

A Milli Futbol Takımı Karadağ maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Karadağ'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 08:51:00 -
A Milli Futbol Takımı Karadağ maçına hazır

Türkiye-Karadağ maçına doğru

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İngiltere'nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, idmanda yer almadı.

Abdülkadir Ömür de tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Beşiktaş Park'ta yarın oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay