  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pjanic'ten olay açıklama! "Bana saygısızlık yaptı"
Silivri'de fabrika yangın! Ekipler olay yerinde
6 fakültenin adı değiştirildi
Ankara'da korku dolu anlar! Bina boşaltıldı
Spor A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Spor

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün deplasmanda Cebelitarık ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 08:36:00 -
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır

Karşılaşmanın oynanacağı Victoria Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takım kampına İspanya'da katılan Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü de antrenmanda yer aldı.

Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ise idmana katılmadı. Kamp yapılan otelde kalan iki oyuncu, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da antrenmanı izledi.

Victoria Stadı'nda bugün oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay