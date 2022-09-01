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Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 07:59:00 -
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, müsabakayı 4 Eylül Pazar günü Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak.

Karşılaşmanın saati daha sonra belli olacak.

Milliler, organizasyonda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.

 

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