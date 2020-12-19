  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:24:15 -
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

ANKARA (AA) - 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda, milli takım C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz'le mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi'nde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak Belçika, Dörtlü Final oynayacak.

Gruptaki ilk etap maçları 28-30 Mayıs 2021'de Belarus'ta, ikinci etap ise 4-6 Haziran 2021'de Portekiz'de yapılacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Gündem

Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble..
Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu
Medya

Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu

'İçimizdeki medya' ülkemizin Doğu Akdeniz'deki haklarına ilişkin 'yazıklar olsun' dedirten bir algı operasyonuna imza attı.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Ek tedbilere dikkat!
Gündem

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Ek tedbilere dikkat!

Bu akşam (Cuma) saat 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05:00'da sona erecek.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay