A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, bütün amaçlarının Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ederek Türkiye'yi bir basamak yukarıya atlatmak olduğunu söyledi.

2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. Grup 2. maçında yarın Slovenya ile Eskişehir'de karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Kasım Çarşamba günü Hollanda ile yaptıkları maçı 27-26 kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Her maçta sonuna kadar mücadele ettiklerini anlatan Şentürk, şöyle konuştu:

"Oyunu en iyi şekilde bitirmeyi istiyoruz. Temsil ettiğimiz ay-yıldızlı bayrağın ve Türk milletinin farkındayız. Yarın, Slovenya karşısında mücadele edeceğiz. Ne yaptığının bilincinde olan iyi oyunculara sahibiz. Birbirini tamamlayan bir takımız. Slovenya, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda yarı final oynayan bir takım. Çok iyi oyuncu kalitesine sahipler. Ancak her şey sahada belli olacak. Basit hataları bu maçta daha az yapmak istiyoruz. Slovenya'ya kendimizi göstereceğiz. Türk hentbolunu görsünler, nasıl oynuyor Türk oyuncuları."





- "Türkiye'de çocukların hentbol oynamasını istiyoruz"

Şentürk, bütün oyuncularının yıllardır Türkiye ve Türk hentbolu için mücadele ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz şu, hentbolumuzu popüler hale getirmek ve bir Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek. Bütün amacımız Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ederek Türkiye'yi bir basamak yukarıya atlatmak. Türkiye'de çocukların hentbol oynama isteğini ortaya çıkartmak istiyoruz. Eylül ayında Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da şampiyon olmayı amaçlıyoruz."

Kovid-19 sürecinin Türk hentbolunu da olumsuz etkilediğini dile getiren Şentürk, "Kovid-19'a yakalanan ve çok şükür sağlığına kavuşan arkadaşlarımız oldu. Bu süreçten dolayı iyi antrenman yapamamak büyük sıkıntı oluşturdu. Kovid-19 sürecinin inanılmaz etkisini ve zararını görüyoruz." dedi.





- Pektaş: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Milli takımın sol kanat oyuncusu Alp Eren Pektaş ise Hollanda maçına iyi başladıklarını ancak yapılan basit hatalar nedeniyle karşılaşmayı kaybettiklerini bildirdi.

Slovenya'nın Hollanda'dan daha iyi bir takım olduğunu kaydeden Pektaş, "Biz işimizi yapıp, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Maçlara bu parolayla çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın sağ oyun kurucusu Ömer Ozan Arifoğlu da Türkiye'nin Avrupa'da kök söktüren bir takım haline geldiğinin altını çizdi.

Yarın yapacakları Slovenya maçının önemine değinen Arifoğlu, "Slovenya favori ama biz gerçek gücümüzü göstereceğiz. Bu maçta puan ve puanlar düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.