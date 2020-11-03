A Milli Erkek Hentbol Takımı, Hollanda'ya konuk olacak

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup ilk maçında yarın Hollanda'ya konuk olacak.

Almere Topsportcentrum'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Maçı İsveçli Rickard Canbro, Jasmin Kliko hakem çifti yönetecek. Karşılaşma TRT Spor 2'den canlı olarak yayımlanacak.

Milli takım, grubundaki 2. maçında ise 8 Kasım Pazar günü Slovenya'yı Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda konuk edecek.





- Hollanda ile 17. maç





Türkiye, Hollanda ile 17. kez karşı karşıya gelecek.

Milli takım 13 maçı eleme grubu 3'ü de özel turnuva müsabakası olmak üzere rakibiyle 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 5 galibiyet alan milliler, 11 kez de Hollanda'ya mağlup oldu.

Türkiye'nin Hollanda ile yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2019 Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri

Türkiye-Hollanda: 30-27

Hollanda-Türkiye: 26-19

2016 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye-Hollanda: 23-30

Hollanda-Türkiye: 31-23

2009 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Hollanda-Türkiye: 28-24

Türkiye-Hollanda: 22-25

2001 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Hollanda-Türkiye: 25-24

Türkiye-Hollanda: 29-21

2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye-Hollanda: 0-10 (Maçın Diyarbakır'da oynanmaması nedeniyle)

Hollanda-Türkiye: 17-21

1989 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Türkiye-Hollanda: 19-28

1987 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Türkiye-Hollanda: 19-24

1985 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Türkiye-Hollanda: 15-22

Özel Turnuva Maçları

Türkiye-Hollanda: 23-21

Türkiye-Hollanda: 16-15

Türkiye-Hollanda: 18-27



