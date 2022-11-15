A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Ergin Ataman: Şanssızlık bir türlü yakamızı bırakmıyor

Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Son iki gündür çok sıkıntılı günler geçiriyoruz, İstanbul'da olan olaylardan dolayı. Çoğumuzun ailesi orada yaşıyor. Türkiye'ye anlamlı bir galibiyet vermek için çocuklarımız sahada çok büyük bir mücadele, savaş verdi. Ama spor bu, şanssızlık bir türlü yakamızı bırakmıyor." dedi.

İyi başladıkları maçın son saniyelerinde şansızlıklar yaşadıklarına dikkati çeken Ataman, "Son ana kadar iyi gidiyorduk. Son topta, son 50 saniyede atamadık. Takımın en iyi oyuncusu (Wilbekin) iki faul atışını atamadı. Ki daha önce 5'te 5 atmıştı. Yine de iyi bir oyun ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın agresif bir oyun ortaya koyduğuna dikkati çeken Ataman, "Çok sert oynadılar. Buna rağmen bakıldığında onlar 24 faul atışı kullanmış, biz ise 17 atış kullanmışız. Maçın son 15 saniyesinde Kenan Sipahi'ye yapılan bir faul vardı. Eurobasket'ten beri çözülemeyen bir hakem sorunu var. Yenilmemize rağmen oyuncularım iyi bir oyun ortaya koydu. Burada Türk halkının bu çocuklarla gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir takımız. Çok iyi, tecrübeli ve Avrupa Ligi'nde yer alan oyunculara sahip bir takım olan Sırbistan'a bir sayı ile kaybetmek bizi üzdü. Ama dediğim gibi önümüze bakacağız." diye konuştu.

Zor bir atmosferde mücadele ettiklerine dikkati çeken Ataman, "Taraftar, hakemlerin sürekli aleyhimize çalması... Pesic'in benimle muhatap olması olacak iş değil. Micic olayından beri bana ve takımımıza karşı provokasyon vardı." ifadelerini kullandı.

Onuralp Bitim: Takım olarak iyi savaştık

Milli oyuncu Onuralp Bitim ise iyi mücadele etmelerine rağmen galip gelemediklerini dile getirdi.

"Kalbimiz ülkemizdeydi, İstanbul'daydı" diyen Onuralp, şunları söyledi:

"Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum. Galibiyeti onlara hediye etmek isterdik, ülkemize hediye etmek isterdik. Ne yazık ki olmadı. Takım olarak iyi savaştık. Son topta kaybettik, şansızlık oldu. Gerçekten maçın sonunda hiç adil olmayan birkaç düdük de geldi. Gönül isterdi ki son top girsin ve kazanalım. Son ana kadar iki takım da iyi mücadele etti. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeni ve genç takımız, ileride daha büyük işler yapacağımızı düşünüyorum."

Sırbistan Başantrenörü Svetislav Pesic ise Ergin Ataman'ın özellikle Anadolu Efes'te oynayan Vasilije Micic konusunda yaptığı açıklamalara karşılık vermeyeceğini belirterek, "Kazansaydı hayal kırıklığına uğramazdı, kaybettiler. Güçlü bir rakibe karşı güçlü bir oyundu. Onlar için karar verici bir karşılaşmaydı, artık sonucu da biliniyor ve bu onlar için bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.