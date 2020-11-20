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Spor A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi 45 maç sürdü
Spor

A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi 45 maç sürdü

Milli Takım'ın başında yüzde 62,2 galibiyet oranı yakalayan Ufuk Sarıca, ay-yıldızlı ekipte görev yapan Türk başantrenörler içinde en başarılı isim olarak dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:30:38 -
A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi 45 maç sürdü

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yolların ayrıldığı başantrenör Ufuk Sarıca, galibiyet oranında ay-yıldızlı ekipte görev yapan en başarılı Türk çalıştırıcı oldu.

Daha önce Ergin Ataman'ın yardımcılığını yaptığı A Milli Takım'da 2017 Avrupa Şampiyonası öncesinde başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, milli takımın başında 45 maçta görev yaptı.

Ufuk Sarıca, yüzde 62,2 galibiyet oranıyla şimdiye kadar ay-yıldızlı takımda görev yapan Türk antrenörler ve 20 maçın üzerinde maça çıkanlar içinde en başarılı isim oldu.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda Ufuk Sarıca yönetiminde son 16 turunda İspanya'ya yenilerek turnuvadan elenen milli takım, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Ufuk Sarıca halen Pınar Karşıyaka'daki görevini sürdürüyor.


- 45 maçta görev yaptı


A Milli Takım'ın başında 45 maça çıkan Ufuk Sarıca, 28 galibiyet ve 17 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı takım, bu maçlarda yüzde 62,2 galibiyet oranıyla mücadele etti.

Ay-yıldızlı takımda en fazla maça çıkan isin Bogdan Tanjevic olurken, onu sırasıyla Mehmet Baturalp, Aydan Siyavuş, Samim Göreç ve Aydın Örs takip etti. Ufuk Sarıca ile Ergin Ataman, milli takımın başında 45'er karşılaşmada görev aldı.

Ufuk Sarıca, 7 müsabakada yüzde 71 galibiyet oranıyla görev yapan ABD'li Michael Prokopiak ve 15 maçta yüzde 67'lik galibiyet oranı yakalayan ABD'li Eliot Van Zandt'tan sonra en başarılı isim olarak dikkati çekti.

Ufuk Sarıca'yı 173 maçta yüzde 57'lik galibiyet oranıyla Bogdan Tanjevic ve 146 müsabakada yüzde 56,2'lik galibiyet oranıyla Mehmet Baturalp takip etti.


- En fazla maç çıkanlar


A Milli Basketbol Takımı'nda 30 maç ve üzerinde görev yapan isimlerin aldığı sonuçlar şöyle:

BaşantrenörOGMGalibiyet Yüzdesi
Bogdan Tanjevic173987556,65
Mehmet Baturalp146826456,16
Aydan Siyavuş130706053,85
Samim Göreç107545350,47
Aydın Örs81443754,32
Ufuk Sarıca45281762,22
Ergin Ataman45202544,44
Erman Kunter44212347,73
Ercüment Sunter34171750,00
Yalçın Granit31112035,48

Not: Tabloda B Milli Takım'da görev yapan isimler, milli takımın üniversite takımları ile B ve Ümit Milli Takımlarıyla karşılaştığı müsabakalara yer verilmemiştir.

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