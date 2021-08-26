A. Demir'den bir bomba daha!

Belhanda, Balotelli ve Akintola gibi yıldızları kadrosuna katarak Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen Adana Demirspor Medipol Başakşehir'de istenmeyen adam ilan edilen Hasan Ali Kaldırım için girişimlerini hızlandırdı.

Yaz transfer sezonunda 14 isimle anlaşma sağlayan Adana Demirspor, son olarak Başakşehir Futbol Kulübü'nün milli sol beki Hasan Ali Kaldırım'a yoğunlaştı.

Futbola Alman Koblenz'de başlayıp, 2010'da Mainz 05'ten Kayserispor'a geçen Hasan Ali Kaldırım; 11 yıllık Süper Lig kariyerinin ilk golünü Galatasaray ağlarına göndermişti. 2012-13 sezonunda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının 23. dakikasında gol atan Hasan Ali, takımına 1 puan kazandırmıştı.

Önceki yıl, Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Başakşehir'e geçen Hasan Ali Kaldırım; burada 29 maça çıkarken 1 kez asist yaptı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro bedelle Kayseri'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.