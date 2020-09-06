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Aktüel 9'uncu Kısa Film Senaryo Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi
Aktüel

9'uncu Kısa Film Senaryo Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Ödül töreninde birinciliği "Ben Yusuf" adlı senaryosuyla Zeynep Hilal Demirci kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:22:39 -
9'uncu Kısa Film Senaryo Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

ANKARA (AA) - ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneğinin düzenlediği Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de desteklediği 9'uncu Kısa Film Senaryo Yarışması Ödül Töreni Ankara'da yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, salgın kurallarına uygun şekilde Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde birinciliği "Ben Yusuf" adlı senaryosuyla İstanbul'dan Zeynep Hilal Demirci kazandı.

İkinciliği "Üç Hafta, Üç Gün, Üç Saat Sonra" adlı senaryosuyla İzmir'den Ali Ufuk, üçüncülüğü ise "Renk" adlı eseriyle Ankara'dan Zeynep Azranur Yüksel aldı.

"Ayşe Şasa Özel Ödülü"ne ise "İnsan Olmak" adlı senaryosuyla Ankara'dan Cafer Taner Günay layık görüldü.

"Ahmet Uluçay Özel Ödülü"nü ise İzmir'den yarışmaya katılan Barış Tutunan "Vefa Borcu" adlı senaryosuyla kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

- "Dünyada büyük bir huzursuzluk ve kargaşa hakim"

Ödül törenine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dünyada büyük bir huzursuzluk ve kargaşanın hakim olduğunu, bunun bir sebebinin de ayrımcılık ve ötekileştirmeden kaynaklandığını belirtti.

Bu ayrımcılığı ortadan kaldıracak genç nesilleri yetiştiren öğretmenlerin görevinin önemine işaret eden Karamollaoğlu, ödül alan senaristlerin de bu konuda ortaya koydukları eserlerin çok kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Dernek Başkanı Hamdi Sürücü, sinemada toplumları ahlaksızlığa çağıran, ifsad eden çalışmalara karşılık ıslah edici örnekler için bu yarışmayı düzenlediklerini belirtti.

Jüri Başkanı İbrahim Demirkan da "Bizler dijital platformlarda gençlerimizin ceplerine kadar giren bu filmlere karşı yerli ve milli değerlerimizi ortaya koyacak filmler yapmak için bu yarışmaları düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

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