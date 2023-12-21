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Yerel 9'uncu kattan düştü! Feci olay
Yerel

9'uncu kattan düştü! Feci olay

Yeniakit Publisher
2023-12-21 09:22:00 -
9'uncu kattan düştü! Feci olay

Esenyurt'ta bir kadın, yaşadığı 9'uncu kattaki evinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile adli tıp morguna götürüldü. S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

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