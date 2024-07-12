98.500 TL sahibine verildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince, merkez ilçe Güllüce Mahallesinde ikamet eden H.T. isimli şahsın 10 Temmuz 2024 çarşamba günü içerisinde 98.500 TL. para bulunan çantasını kaybettiğini bildirmesi üzerine, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda; Çevre mahalle ve köylerde yaşayan ve tarlalarda çalışan vatandaşlar konu hakkında bilgilendirilip, aynı zamanda olayın daha geniş kitlelere ulaşması için haber yapılması sağlandı.

Kayıp çantayı aynı gün Erzincan Belediyesinde çalışan M.G. isimli işçi bulmuş ve konu ile ilgili haberi okuduktan sonra Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığına bilgi vermesi sonucunda çanta ve para sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO