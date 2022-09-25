96 yaşındaki adam Müslüman oldu! Çevresindeki Müslümanlar büyük sevinç yaşadı
96 yaşındaki yaşlı adam Müslüman olduğu görüntüler, gündem oldu. Kelime-i Şehadet getiren yaşlı adam, Müslüman olmasının ardından çevresindekilerle birlikte büyük sevinç yaşadı
yeniakit.com.tr
Dünya insanları akın akın İslam'a girerken yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda 96 yaşındaki yaşlı adam Müslüman oldu.
Bir Müslümanın Kelime-i Şehadet getirmesi için yardımcı olduğu görülen yaşlı adam, Müslüman olmasının ardından çevresindekilerle birlikte büyük sevinç yaşadı.
Sosyal medyada paylaşılan video, gündem oldu.