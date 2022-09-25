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Aktüel 96 yaşındaki adam Müslüman oldu! Çevresindeki Müslümanlar büyük sevinç yaşadı
Aktüel

96 yaşındaki adam Müslüman oldu! Çevresindeki Müslümanlar büyük sevinç yaşadı

96 yaşındaki yaşlı adam Müslüman olduğu görüntüler, gündem oldu. Kelime-i Şehadet getiren yaşlı adam, Müslüman olmasının ardından çevresindekilerle birlikte büyük sevinç yaşadı

Yeniakit Publisher
2022-09-25 22:45:00 -

 yeniakit.com.tr 

Dünya insanları akın akın İslam'a girerken yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda 96 yaşındaki yaşlı adam Müslüman oldu.

Bir Müslümanın Kelime-i Şehadet getirmesi için yardımcı olduğu görülen yaşlı adam, Müslüman olmasının ardından çevresindekilerle birlikte büyük sevinç yaşadı. 

Sosyal medyada paylaşılan video, gündem oldu.

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