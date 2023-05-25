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Dünya 95 yaşındaki kadın elektroşok silahıyla öldürüldü
Dünya

95 yaşındaki kadın elektroşok silahıyla öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-05-25 14:22:00 -
95 yaşındaki kadın elektroşok silahıyla öldürüldü

Avustralya'da bir polis tarafından elektroşok silahıyla vurulan 95 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Avustralya'da bir polis tarafından elektroşok silahıyla vurulan 95 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yerel kankalardan alınan bilgilere göre, Cooma kasabasında bir bakım evinde yaşayan 9 yaşlarındaki bir kadın, 33 yaşındaki kıdemli polis memuru tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle elektroşok silahıyla vuruldu.

Yoğun bakıma kaldırılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis memurunun mahkemeye çıkıp ifade vermesi bekleniyor. (İLKHA)
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