Yeni Akit Ankara

Reel ekonomiye kuvvet katan ve gerek üreticiyi gerek tüccarı gerek tüketiciyi fonlayan VakıfBank, dijitalleşme hamleleriyle de övgü topluyor. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, müşterilerinin hayatlarını kolay kılacak hamleler yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dönüşüme odaklandı

Merdan, pandeminin gölgesinde geçen 2020 ve 2021’in ilk 3 ayında dijital dönüşüme odaklandıklarının da altını çizdi. Merdan şunları ifade etti: “Pandemi döneminde müşterilerimiz evlerinden dışarı çıkamadıkları için internetten işlemlerini yapmaya başladı. 2020’de 2.4 milyon yeni dijital müşteri kazandık. 2021’in ilk 4 ayında da 400 bin civarında yeni müşterimiz oldu. Şu anda 9.5 milyon müşterimize dijital kanallardan hizmet veriyoruz. Uzaktan müşteri edinimi ise bankalarca beklenen bir uygulamaydı. Islak imza düzenlemelerinden ötürü hayata geçirilememişti. Düzenlemeler tamamladı ve 1 Mayıs itibarıyla uzaktan müşteri edinmenin önü açıldı. Yeni döneme, uygulamaya süratle adapte olduk. Daha evvel tedbirlerimizi almıştık. Yani biz, 1 Mayıs için antrenmanlıydık. 1 Mayıs’ta yeni uygulamayı da hemen devreye soktuk. 20 günde 15 bin müşteri elde ettik.”

Kredi almak da mümkün

Merdan, uzaktan müşteri olanların hem vadeli hem vadesiz hesap açtırabileceklerini ve kredi talebinde bulunabileceklerini dile getirdi. Merdan, şöyle devam etti: “Uzaktan müşteri olmak için evvela akıllı telefonunuz ve yeni tip kimlik kartınız bulunmalı. Mobil bankacılık uygulamamızı telefonunuza indirmelisiniz. Bilgilerinizi okutmalısınız. Çağrı merkezimizle kısa bir görüşme yapmalısınız. Görüşmede güvenlik kriterlerini yerine getirdiğiniz takdirde 10 dakika içinde müşterimiz olursunuz. Kriterleri karşılayamadığınız durumda adresinize kurye gönderip ıslak imzanızı sizi müşterimiz yaparız.

QR kodla alışveriş

Yeni yeni tip kimlik kartınız yoksa da sizi müşteri olarak bankamıza kazandırırız. Gelinen aşamada evden çıkmadan -nakit para temini dışında- her işlemi mobil bankacılık uygulamamızdan faydalanarak gerçekleştirmeniz mümkün. Öbür taraftan QR kodla ödeme sistemimiz var. Bu sistemimizde de mobil bankacılık üzerinden QR kod okutarak alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. NFC özelliğiyle temassız mobil bankacılıkta alışverişlerinizi tamamlayabiliyorsunuz.”

Para transferi kolaylaştı

VakıfBank’ta dönüşümün 2011’de başladığını anımsatan Merdan, şunları söyledi: “Çekirdek yazılımı hazırlandı. Çevik ve her türlü hizmeti vereceğimiz bir altyapı hazırlandı. Bankanın IT ekibi yazılımı yazdı. Anlık Para Transferi (FAST) sistemi çok yararlı. Sistemle bin TL’ye kadar para transferi yapabiliyorsunuz. Kişisel bir bilgiyle para göndermeyi sağlayan Kolay Adres Sistemi’ni (KOLAS) hizmete aldık. IBAN numaraları uzun ve müşterilerin onu akılda tutması sıkıntılı. Biz daha evvel IBAN okuma projesi yapmıştık. Bu da hakikaten müşterilerimizin hoşlarına gitmişti.”

60 AR-GE çalışanı

Kurum olarak önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Merdan, şunları kaydetti: “IT sektöründe genç beyinlere sahip çıkıyoruz. Hackathon etkinliğimizle gençlere ve start up firmalarına ödül veriyor, projelerini teşvik ediyoruz. 850 IT çalışanımız var. Bunların dışında beraber çalıştığımız şirketler mevcut. Sermayenin Türkiye’de kalması için de yerli dijital şirketlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Ar-Ge merkezimizde ise 60 civarında çalışanımız söz konusu. Yurt dışına teknoloji transferimiz yok. Mevzuatlar izin verdiği çerçevede teknolojimizi iştiraklerimiz ve şubelerimize aktarıyoruz. Avrupa’nın önünde bankacılık yapıyoruz. Örnek uygulamalarımızla ön plandayız. ATM cihazını bile en iyi çözüm merkezi hâline getiriyoruz. Teknoloji şirketleri de şimdi sigorta ve finans sektörüne giriyor. Bu iş birliklerine de bakıyoruz. Teknoloji bisiklet sürmeye benzer. Pedalı devamlı çevirmek zorundasınız.”

Yeni uygulama yolda

Ayrıca VakıfBank’ın sesli asistanı ViBi 2.0’a yoğunlaştıklarını anlatan Ferkan Merdan, “Çağrı merkezimiz için ses tanıma ve analiz teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Bunları da yaptığımızda müşterilerimizi seslerinden tanıyıp davranışlarını modelleyeceğiz. Böylece müşterilerimiz duygularını anlayacağız” diye konuştu.