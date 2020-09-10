90’lık baba ile 70’lik oğlu virüsü yendi

Evlerine gelen bir misafirden virüs kapan Şaban Sap, diyaliz için Niksar Devlet Hastanesine gittiğinde rahatsızlandı. Acil serviste Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Babasının ardından oğlu Kurteş Sap da boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan Kurteş Sap da aynı hastanede tedavi altına alındı. Baba 20 gün, oğlu ise 5 gün sonra testlerinin negatif çıkması üzerine sevinçle hastaneden ayrıldılar. Şaban Sap, “Herkes, maskesini taksın. Allah'a şükür iyileştim" derken Oğul Kurteş Sap ise şunları söyledi: "Bu süreç cezaevi gibi. Allah kimsenin başına vermesin. Baba, oğul yendiğimiz için mutluyuz. Maske takmayan bu cezayı çeker.”