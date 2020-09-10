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Aktüel 90’lık baba ile 70’lik oğlu virüsü yendi
Aktüel

90’lık baba ile 70’lik oğlu virüsü yendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Şaban Sap ve 70 yaşındaki oğlu Kurteş Sap, koronavirüsü yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:01:00 -
90’lık baba ile 70’lik oğlu virüsü yendi

Evlerine gelen bir misafirden virüs kapan Şaban Sap, diyaliz için Niksar Devlet Hastanesine gittiğinde rahatsızlandı. Acil serviste Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Babasının ardından oğlu Kurteş Sap da boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan Kurteş Sap da aynı hastanede tedavi altına alındı. Baba 20 gün, oğlu ise 5 gün sonra testlerinin negatif çıkması üzerine sevinçle hastaneden ayrıldılar. Şaban Sap, “Herkes, maskesini taksın. Allah'a şükür iyileştim" derken Oğul Kurteş Sap ise şunları söyledi: "Bu süreç cezaevi gibi. Allah kimsenin başına vermesin. Baba, oğul yendiğimiz için mutluyuz. Maske takmayan bu cezayı çeker.”

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