902 köy yolu ulaşıma kapandı! İşte o şehirler
Yoğun kar sebebiyle Erzurum, Hakkâri, Bitlis, Muş, Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır 920 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 264, Van'da ise 43 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Hakkâri'de 10, Bitlis'te 43, Muş'ta 76, Ağrı'da 56, Kars'ta 12, Ardahan'da 33, Iğdır'da da 42 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, ulaşımın sağlanamadığı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriliyor.