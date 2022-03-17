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Yerel 902 köy yolu ulaşıma kapandı! İşte o şehirler
Yerel

902 köy yolu ulaşıma kapandı! İşte o şehirler

Yoğun kar sebebiyle Erzurum, Hakkâri, Bitlis, Muş, Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır 920 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 11:12:00 -
902 köy yolu ulaşıma kapandı! İşte o şehirler

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 264, Van'da ise 43 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkâri'de 10, Bitlis'te 43, Muş'ta 76, Ağrı'da 56, Kars'ta 12, Ardahan'da 33, Iğdır'da da 42 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımın sağlanamadığı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriliyor.

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