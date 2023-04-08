9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı!
Kilis’te kayıp 9 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeninin çıkartıldığı evde yangın meydana geldi.
Kilis’te okuldan çıktıktan sonra kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunun cinayete kurban gtmesi Türkiye'yi yasa boğdu.
Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta yabancı uyruklu ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'in bedeninin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay ile ilgili Kilis İl Emniyet müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.
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