  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı!
Gündem

9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-04-08 04:04:00 -
9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı!

Kilis’te kayıp 9 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeninin çıkartıldığı evde yangın meydana geldi.

Kilis’te okuldan çıktıktan sonra kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunun cinayete kurban gtmesi Türkiye'yi yasa boğdu.

Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta yabancı uyruklu ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'in bedeninin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay ile ilgili Kilis İl Emniyet müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23