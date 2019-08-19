9 yaşında 5 kişiyi hayata bağladı

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki eğlence mekanında bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu başından yaralanarak Bandırma Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde 6 gündür tedavi gören 9 yaşındaki Selin Cebeci’nin organları 5 kişiye umut oldu.

Kurban bayramında ailesiyle geldiği Erdek’in Ocaklar Mahallesi’nde yazlık eğlence mekanında bir kişinin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu başından yaralanan ve Bandırma Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınarak 3. Basamak Yoğun Bakım Servisi’nde 6 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Selin Cebeci hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Küçük Selin’in ailesi kızlarının organlarının bağışlanmasını kabul etti. Bursa Organ Nakil Koordinatörlüğü ile iletişime geçen Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Emre Merter Mart küçük Selin’in organlarının nakledilmesi için gerekli çalışmaları başlattı.

Organ nakli hakkında İHA’ya açıklamalarda bulunan Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ethem Karpuz, 12 Ağustos 2019 tarihinde Bandırma Devlet Hastanesi’ne kurşun yaralanması neticesinde getirilen 9 yaşındaki Selin Cebeci’nin derhal ameliyata alındığını, ameliyatın ardından 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine devam edilen hastanın 18 Ağustos 2019 tarihinde beyin ölümünün gerçekleştiğini, ailesinin organ naklini kabul etmesi neticesinde ise kalbinin Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi’nde kalp nakli bekleyen bir hastaya, böbreklerinin, karaciğerinin ve göz kornealarının ise Bursa Uludağ Tıp Fakültesi’nde organ nakli bekleyen 4 ayrı hastaya umut olması için takıldığını ifade etti.