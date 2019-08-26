0553 313 94 23

"9. Transanatolia Rally Raid" yarışı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:08
"9. Transanatolia Rally Raid" yarışı


BOLU (AA) - "9. Transanatolia Rally Raid" yarışının ilk gününe Türk ve İtalyan yarışçılar damga vurdu.

Transanatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yaptığı yazılı açıklamada, sporcuların 84 araçla mücadele ettiği yarışın ilk gününün Bolu'dan Haymana'ya uzanan ve 3 özel etaptan oluşan 365,67 kilometrelik parkurla başladığını hatırlattı.

Büyükpınar, yarışın yüksek hava sıcaklığında gerçekleştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yarışta motosiklet kategorisinde İtalyan Maurizio Gerini üç etapta da önde gelerek yarışta en iyi zamanı yaptı. Gerini'nin arkasından ikinci sırayı Nicola Quinto aldı. İtalyan Marco Borsi geriden gelerek üçüncü sıraya yerleşti. Said Yusuf Çakır ise yedinci olarak Türk yarışçılar arasında en iyi dereceyi yaptı.

Yarışın SSV kategorisinde ise Tsanko Tsankov ve Zornitsa Todorava'dan oluşan Bulgar ekibi yarışı birinci tamamladı. İkinci sırada ise Yves Tartarin ve Cedric Duple'den oluşan Fransız ekibi yer aldı. Türk ekibinden Necati Şahin ve Armağan Şahin Altun da yarışı üçüncü tamamladı. UTV kategorisinde yarışan Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment ikilisinden oluşan Türk takımının aracı 10 kilometrede yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışın ilk gününü tamamlayamadı."


- Otomobil kategorisinde Türk takımlar en iyi dereceleri aldı


Otomobil kategorisinde, Mitsubishi L200 ile yarışan Batuhan Korkut ve İlayda Hancı Korkut'un birinci sırada bitiş çizgisini gördüğünü aktaran Büyükpınar, Mitsubishi Pajero ile yarışan Benan Engin ve Uğur Tepe'nin ise ikinci sırayı aldığını, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Tolga Yılmaz ve Ebru Demirbay Erişti'nin yarışı üçüncü sırada tamamladığını bildirdi.

Büyükpınar, Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni'nin kamyon kategorisinde yarışı birinci tamamladığını aktararak, yarış esnasında İtalyan Antonio Cabini'nin parkurdan çıkarak çamura saplandığını, diğer yarışçılardan İtalyan Giulio Verzaletti ise gecikme cezasını göze alarak rakibinin yardımına gittiğini, iki yarışçının da yarışı ceza alarak tamamladığını belirtti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:08
  1. Bolu
  2. Trananatolia
  3. Türk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da silah kaçakçılığına 1 tutuklama
    1. Samsun’da silah kaçakçılığına 1..
    2. Tutak Kaymakamlığına atanan Karaaslan..
    3. Yol verme kavgasında boğazına makas..
    4. Milli sporcu Bahçelievler’de dehşeti..
    5. Bozdağan: "Briç, demans ve alzheimer..
    6. Ordu’da motosiklet kullananlara denetim
    7. Ordu’da uyuşturucu operasyonu
    8. Kosova'da "erken seçim" tarihi belli..
    9. Aliağa’da kaçak içki operasyonu
    10. Düğüne giden gençten haber alınamıyor
    11. Avustralya Türklerden memnun
    12. Telefonla konuşan yaşlı adama minibüs..
    13. DÜZELTME - "Aksa Jeneratör Turquality..
    14. Hakkari'de terör örgütü PKK'nın..
    15. Çerkezköy TSO’da girişimcilik..
    16. Kuryeye servis dönüşü şoku yaşadı
    17. Almanya'da evden kaçan kobra yılanı..
    18. CHP MYK toplantısı
    19. Mezitli Belediyesi ile İçel Anadolu..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Her karışında..
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”