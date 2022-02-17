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Gündem 9 terörist daha öldürüldü
Gündem

9 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 9 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 12:03:00 - 2022-02-17 12:36:48
9 terörist daha öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.

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