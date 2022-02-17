9 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 9 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.