Gazeteci Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında Mustafa Sarıgül hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığını belirttiği 9 sayfalık fezlekenin ayrıntılarını aktardı.

Şener, Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede beş ayrı suçlamanın yer aldığını belirtti.

Fezlekede 5 ayrı suçlama

Nedim Şener'in aktardığına göre, Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekede şu suçlamalar bulunuyor:

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı

Nitelikli cinsel saldırı

Haksız mal edinme

Şener, söz konusu suçlamaları Sarıgül'ün geçmişine ilişkin ağır iddiaları içeren bir fezleke olarak değerlendirdi.

Fezlekede dört ayrı dönem yer aldı

Şener'in yazısında, cinsel saldırı, sarkıntılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlamalarına ilişkin fezlekede farklı tarihlere yer verildiği belirtildi.

Buna göre B.Ö.D. isimli kişiye yönelik olduğu belirtilen eylemler için 2021-2024 yılları, G.B. için 2011 yılı ve öncesi, M.B. için 2014 yılı ve öncesi, C.D. için ise 2005-2006 yılları gösterildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Nedim Şener, fezlekede Mustafa Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebine ilişkin şu değerlendirmeye yer verildiğini aktardı:

“28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün yukarıda ayrıntıları açıklanan eylemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesinde, adı geçen milletvekilinin bu eylemleri ile suçunu/suçlarını işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır.”

Fezlekede yer aldığı aktarılan bu değerlendirmeyle, Sarıgül hakkındaki suçlamaların yargı mercilerince ele alınabilmesi amacıyla milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.