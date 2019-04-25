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9 milyar lira yatırımla 48 yeni cezaevi kurulacak

Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılına kadar 48 cezaevi inşa etmesi ve bu cezaevlerinin toplam büyüklüğünün 6 milyon metrekare olması bekleniyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 18:54
9 milyar lira yatırımla 48 yeni cezaevi kurulacak

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılına kadar yapılması planlanan 48 cezaevinin toplam büyüklüğü 6 milyon metrekare olacak. Maliyeti ise 9 milyar lirayı aşacak olan cezaevlerinin tamamlanmasıyla toplam kapasitenin 500 bine ulaşması bekleniyor.

2006 yılından 2019 yılına kadar geçen 14 yıllık dönemde 166 adet yeni ceza infaz kurumu açıldı. Ayrıca mevcut 34 ceza infaz kurumuna ek bina yapılarak toplam 149 bin 588 kişilik kapasite artışına gidildi.

Mevcut kapasite ne kadar?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Mart 2019 itibariyle Türkiye'de; 313 kapalı, 75 açık, 9 kadın kapalı, 8 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 5 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 396 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 220 bin 8 kişi.

Cezaevlerinde kaç kişi var?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri 2017 yılına ait. Buna göre, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre cezaevinde bulunan kişi sayısı yüzde 15.7 artarak 232 bin 340 oldu. Ceza infaz kurumlarının nüfusunun yüzde 65.9’unu hükümlüler, yüzde 34.1’ini ise tutuklular oluşturdu.

2018 yılı Kasım ayında Meclis’te bir soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün verdiği bilgiye göre cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunuyor. Bunların 202 bin 434’ü hükümlü, 57 bin 710’u ise tutuklu.

Yeni 48 cezaevi inşa ediliyor

Adalet Bakanlığı'nın mevcut kapasitenin yetersiz olması nedeniyle, yeni cezaevi inşaatlarına hız verdi. 2018 yılında 500 bin metrekare büyüklüğünde toplam 11 cezaevini açan Adalet Bakanlığı 2021 yılına kadar 48 cezaevinin yapımını tamamlamayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 18:54
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Yeni cezaevleri
  3. cezaevi inşaatı

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