Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahale başlattı. Dış politikayla yakından ilgilenen uzmanlar ise 9 Mayıs tarihini işaret etmeye başladı. Peki, 9 Mayıs nedir?

9 Mayıs Zafer günü nedir önemi? Rusya için 9 Mayıs'ın önemi nedir?

CNN International, Batılı yetkililere dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs'ta Ukrayna'ya karşı resmen savaş ilan edeceğini ve bu tarihte seferberlik emri verilebileceğini belirtti. 9 Mayıs tarihi Ruslar için son derece önemlidir.

9 Mayıs, II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan gündür.

Almanya 8 Mayıs 1945'te akşam vakti resmî olarak teslim olmasına karşın (9 Mayıs'ta Moskova zamanına kadar) ilk olarak Sovyetler Birliği'nin on beş cumhuriyetinde törenle açıldı. Sovyet hükûmeti erken zamanda Berlin'de imzalanan teslimiyet anlaşmasında 9 Mayıs'ta zaferi ilan etti. Sovyetler Birliği'nin çöküşüne yakın tarihte 1988'den itibaren Özbekistan'da bu kutlama sona erdirildi ama 1999'da Anma/Hatırlama Günü adıyla tekrar özel bir gün haline getirildi. Baltık ülkeleri de Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra 8 Mayıs 2002 tarihine kadar bu günü andılar.