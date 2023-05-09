Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, Bulgaristan’ın Tuna vilâyetinin Tırnova kasabasında yılında dünyaya geldi. Ali Efendi’nin oğludur. Toprağa bağlı varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Sıbyan ve medrese tahsilini memleketinde tamamladı. Amiş Efendi Hazretlerinin yaşı yirmiye geldiği sıralarda Kuşadalı İbrahim Efendi Hazretleri’nin halifelerinden Kadızâde Ömer Efendi, Şeyhine niyabeten Tırnova’ya geldi. Vaktiyle Kavak Baba adına yapılmış olan bir tekkeyi yeniden inşa ve ihya ederek, orada Halvetî tarikatını neşre başladı. Tırnova’da irşat vazifesini devam ettirmekte olan Ömerel-Halvetî Hazretleri 1858 yılında önce Ahmet Amiş Efendi Hazretlerine, sonra da Emrullah Efendi’ye hilafet vererek her ikisini de irşada mezun kıldılar. Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, 1864 yılında Bosnavî Aziz’in davet-i ilâhiyeye icabetleri sırasında İstanbul’a geldiler.



İstanbul’a gelip Hamâmî Mehmet Tevfik Efendi Hazretleriyle görüşüp döndükten sonra, bir hamam kiralayıp onun gibi hamam işletti. 1853 yılında Kırım Muharebesi’ne iştirak ederek tabur imamlığı yapmıştı. Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, Tuna vilâyetinin düşmesinden bir hafta önce ailesiyle beraber İstanbul’a geldi.







Nuruosmaniye’de 15 günlük bir misafirlikten sonra Hırka-ı Şerif’te ikamet etmekte olan Türbedar Şeyh Bekir Efendi Hazretleriyle birlikte oturdu. Harp bitince Tırnova’ya dönüp ne var ne yok hepsini satıp İstanbul’a geldi ve Sarıgüzel semtinde bir ev alıp oraya yerleşti. 1878 yılında türbedâr Şeyh Bekir Efendi Hazretleri, âlem-i cemâle yürümeden birkaç gün evvel ‘pek sevgili mürid-i mükerrem ve halef-i muhteremlerine’, “Artık ben gideceğim. Benim yerime birinci türbedar ol, evkâfa git muameleni yaptır” dedi. Osmanlı sufi geleneğinde çeşitli meɾasimleɾin önemli biɾ yeɾi olmakla biɾlikte Amiş Efendi de piɾi Kuşadalı İbɾahim Halveti gibi sufi eğitiminde yaρı, giysi taɾzı ve beliɾli meɾasimleɾe önem veɾmemiş bunun yeɾine ahlaki biɾ hayat ve sohbetin önemini vuɾgulamıştıɾ.







Ahmed Amiş Efendi Hazretleri ‘Fatih Türbedârı’,‘Türbedâr Aziz’, ‘Türbedâr Ahmed Amiş Hazretleri’ diye bilinir oldu. 1878 yılından, 9 Mayıs 1920 tarihine kadar kırk sene türbedârlık yaptı.



Ahmed Amiş efendi döneminde tanınmış yazar ve devlet büyüklerinden öğrencileri olmuştur. Babanzade Ahmed Naim, Ahmed Avni Konuk, İsmail Fenni Ertuğrul bunlardan birkaçıdır. Kendisi yerine Кayserili Mehmed Tevfik Efendiyi bırakmıştır. Ondan emaneti alan da Ahmed Tahir Memiş Maraşî efendi olmuştur.