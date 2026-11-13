9 Kolay adımda organik elma sirkesi nasıl yapılır? Bu elmaların tadı bal gibi: Her gün yerseniz...

Organik elma sirkesinin sağlığa faydalarını duyduğunuza eminiz. Konu sağlığı korumaya gelince, organik elma sirkesi adeta sıvı altın değerindedir. Kan basıncını düşürdüğü, kilo vermeye yardımcı olduğu ve kalp sağlığını iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Organik elma sirkesini piyasadan temin edebilirsiniz. Ancak içinizin tam anlamıyla rahat olması ve güvenle kullanabilmeniz için evde organik elma sirkesi yapmak çok daha iyi bir fikir olacaktır.

Evde organik elma sirkesi yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Sadece üç malzemeye ve detaylara dikkat etmeye ihtiyacınız var. Aşağıda adım adım organik elma sirkesi yapımını paylaştık. Tarif mayalanma süreci içerdiğinden, tüm adımları tam olarak yazıldığı gibi takip etmenin gerçekten önemli olduğunu unutmayın (özellikle temizlik adımları).

Evde Organik Elma Sirkesi Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

3 küçük elma (içi ve kabuklarıyla birlikte doğranmış)

3 çay kaşığı rafine edilmemiş şeker

1 bardak su

1. Adım

Geniş ağızlı bir kavanozu sterilize edin. Bunu yapmak için kavanozu iyice yıkayın ve su dolu bir tencereye batırarak 5 dakika boyunca kaynatın. Maşa kullanarak kavanozu tencereden çıkartın ve kullanmadan önce kuruması ve soğuması için baş aşağı temiz bir havlu üzerine yerleştirin.

2. Adım

3 küçük elmayı çekirdek ve kabukları ile birlikte doğrayın ve kavanozun içine yerleştirin.

3. Adım

Küçük bir kapta 3 çay kaşığı rafine edilmemiş şeker ve 1 bardak oda sıcaklığında suyu birleştirin.

Su ve şekeri, şeker eriyene kadar iyice karıştırın. Karışımı elmaları koyduğunuz kavanoza dökün. Elmalar tamamen suyun içinde kalmalıdır. Su yeterli gelmiyorsa, daha fazla su ekleyebilirsiniz.

Elmalar suyun içinde yüzüyorsa, temiz ve steril olduğundan emin olduğunuz bir mutfak gerecini elmaları bastırmak için kullanabilirsiniz.

4. Adım

Kavanozun ağzına büyük bir kağıt havlu veya tülbent yerleştirin ve bir lastikle sabitleyin. Bu işlem, sirkenin nefes almasına ve fermente olması için gereken oksijeni almasına izin verirken, dışarıdaki herhangi bir yabancı maddenin kavanozun içine girmesini önler.

5. Adım

Kavanozu 2 ila 3 hafta ılık ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Zaman geçtikçe sıvıda kabarcıklar göreceksiniz ki, bu fermantasyon işleminin başladığı anlamına gelir. Sıvının üstünde beyaz bir köpük de görülebilir. Köpüğün başka bir renkte (yeşil, mavi, gri veya siyah gibi) olması, sirkenin bozulmuş olduğu ve atılması gerektiği anlamına gelir.

6. Adım

Karışımı büyük bir kapta süzerek elma parçalarını kavanozdan çıkarın. Sıvıyı aynı kavanoza geri koyun ve üzerini aynı kağıt havluyla (veya tülbentle) örtün. Bir lastikle sabitleyin.

7. Adım

Kavanozu 4-6 hafta boyunca aynı ılık, karanlık yerde muhafaza edin. Plastik veya tahta bir kaşık kullanarak, sirkeyi iki günde bir karıştırın. Sirkenin her gün karıştırılmasına gerek yoktur ve sirkeyi karıştırmayı unutursanız çok sorun etmeyin.

İpucu: Kavanozu her gün görebileceğiniz bir yere yerleştirin. Bu, sirkeyi karıştırdığınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır!

8. Adım

4 hafta sonra, sirkeniz kullanıma hazırdır! Sirkenin tadına bakın. Tercihinize göre yeterince asidik değilse, kavanozu kapatıp istenen asitliğe ulaşılıncaya kadar fermantasyon işlemine devam edebilirsiniz.

9. Adım

Hazır olduğunda, sirkeyi kapaklı bir kavanoz veya şişeye aktarın. Sirkeyi kilerinizde veya dolabınızda süresiz olarak saklayın!

Bu elmaların tadı bal gibi oluyor!

Bütün dünya elma yemeyi çok seviyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 100 milyon ton elma üretiliyor. Farklı renk ve tat çeşitliliğine sahip bu meyveler uzun süredir sağlıklı kalmamıza yardımcı oldukları yönünde bir üne sahip.

"Her gün bir elma doktoru uzak tutar" şeklindeki meşhur sözü hiç duydunuz mu? Bu söz 1866 yılında yazılmış Gal atasözünden geliyor:

"Yatmadan önce bir elma ye, doktorun ekmek kazanmasını engelle."

Peki bu uzun süredir dilden dile dolaşan deyimin özünde gerçekten bir doğruluk payı var mı? Elmalar, diğer meyvelere kıyasla daha mı sağlıklı?

Elmalar neden bu kadar sağlıklı?

İlk olarak, elmanın içerdiği besinlere bakalım.

Öncelikle, elmalar flavanoller dahil olmak üzere birçok fitokimyasal açısından zengin. Bu bileşikler sağlıklı kiloyu korumak, kalp hastalığı riskini azaltmak gibi oldukça belirgin faydalara sahip.

Elmalar ayrıca, bazı elma kabuklarına kırmızı rengini veren ve kalp sağlığı ile ilişkilendirilen antosiyaninler dahil olmak üzere çeşitli polifenoller içeriyor.

Elmalarda bulunan başka bir polifenol olan floridzin de kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olduğu tespit edilen bir bileşik.

Elmalar aynı zamanda büyük oranda pektinden oluşan bol miktarda lif içerir.

Pektin, kandaki düşük yoğunluklu lipoproteinleri (LDL) -kötü kolesterolü - azaltır. Aynı zamanda, yediğimiz yiyeceklerden emdiğimiz şeker ve yağ miktarını düşürerek kan şekeri seviyemizi de dengelemeye yardımcı olur.

Tüm bu besin maddeleri sağlık açısından faydalar sunuyor gibi görünüyor.

2017 yılında yapılan beş çalışmanın incelendiği bir derleme, elma yemenin tip 2 diyabet geliştirme riskini yüzde 18 oranında azalttığını ortaya koydu.

2022 yılında yayımlanan, 18 çalışmanın analiz edildiği bir başka derleme ise elma ya da elma türevli ürünlerin (örneğin elma suyu) tüketilmesinin, en az bir hafta boyunca sürdürüldüğü takdirde kolesterolü azaltabileceği sonucuna vardı.

Genel olarak sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak, kanser riskini yüzde 40'a kadar azaltabilir. Bu da elmalarda yaygın olarak bulunan biyolojik olarak aktif bileşikler olan fitokimyasallar sayesinde mümkün olabilir.

Bazı araştırmalar elma tüketiminin belirli kanser türlerine yakalanma riskini düşürdüğünü de söylüyor.

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Diğer gıdalardan daha mı iyi?

Düzenli elma yemenin sağlık açısından çeşitli faydalar sunduğu görülüyor. Elmaların sağlıklı bileşiklerle dolu olduğunu biliyoruz. Peki elmalar, gerçekten doktoru uzak tutmak konusunda, diğer bitkisel gıdalara göre daha mı etkili?

Middle Tennessee State Üniversitesi Beslenme ve Gıda Bilimleri Profesörü Janet Colson, "Elmalarda çok fazla C vitamini yok, demir veya kalsiyum da içermiyorlar. Ama vücut için harika şeyler yapan birçok başka bileşen barındırıyorlar" diyor.

Verona Üniversitesi Bitki Biyolojisi Doçenti Flavia Guzzo'ya göre, elmalarda bulunan bileşikler birçok meyve ve sebzede ortak olarak bulunuyor. Bunlara faydalı polifenoller de dahil.

Araştırma: Elma kabuğu yıkayarak temizlenmiyor

Polifenoller güçlü antioksidan moleküller. Vücudumuzdaki antioksidanlar ile serbest radikallerin dengesini sağlıyorlar.

Serbest radikaller hücreye zarar verebilecek derecede reaktif oksijen molekülleri olarak biliniyor. Serbest radikallerin kontrol altında tutulması, uzun vadeli iltihaplanmalar yoluyla gelişen kanser ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıkların riskini azaltmaya yarıyor.

Bazı araştırmacılar, elmaların "tüm meyveler arasında ikinci en yüksek antioksidan gücüne sahip" olduğunu söylüyor.

Elmalar ayrıca, diğer meyvelerde çok daha az bulunan floridzin adlı polifenolü içeriyor. Floridzin de, pektin gibi, gıdalardan kana geçen şeker miktarını azaltıyor gibi görünüyor.

Ayrıca elmalar başka bir fitokimyasal tür olan iyi bir fenolik bileşik kaynağı.

ABD'de yapılan bir araştırma, insanların toplam fenolik alımının yaklaşık beşte birini elmadan sağladığını ortaya koydu. Elmadaki fenolik bileşiklerin kalp hastalığı, kanser, astım, diyabet ve obezite riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Ancak elmanın tercih edilmesinin tek nedeni güçlü polifenol içeriği veya antioksidan etkisi değil. Birçok bilimsel makalede, elmaların her yerde bulunabilir olması nedeniyle düzenli tüketiminin daha uygulanabilir olduğu vurgulanıyor.

Elmaların sağlığımızı iyileştirme potansiyeline sahip olduğu açık. Ancak, her gün bir elma yemenin doktora gitmeyi tamamen önleyeceğini söylemek iddialı bir çıkarım olabilir.

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2015 yılında yayımlanan bir çalışma tam olarak bu soruya odaklandı.

Araştırmada 9 bin kişi bir gün boyunca yediklerini bildirdiği bir anket doldurdu. Katılımcılar, o gün tükettiklerinin kendi günlük beslenme alışkanlıklarını yansıttığını ifade etti.

Araştırmada, elma yiyenlerin, yemeyenlere kıyasla daha az sıklıkla doktora gittikleri görüldü. Ancak bu fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı çünkü elma yiyen kişiler genellikle daha eğitimliydi ve sigara içme olasılıkları daha düşüktü.

Çalışmanın baş araştırmacısı ve New Hampshire'daki Dartmouth Geisel Tıp Fakültesi'nde epidemiyoloji doçenti olan Matthew Davis, "Ana bulgu, her gün elma tüketen bireylerin doktora gitme olasılığı ile anlamlı bir bağlantı olmamasıydı çünkü bu karmaşık bir mesele" diyor ancak şöyle devam ediyor:

"Analizlerimize göre elma tüketen insanlar genel olarak daha sağlıklı."

Araştırmada, her gün elma yiyenlerin reçeteli ilaçlara bağımlı olma olasılığının daha düşük olduğu da bulundu. Bu bulgu katılımcılar arasındaki sosyoekonomik farklar göz önünde bulundurulduğunda bile anlamlı kaldı.

Bu nedenle makale, şu sözün daha anlamlı olabileceğini söylüyor:

"Günde bir elma eczacıyı uzak tutar."

Davis, "elma doktoru uzak tutar" sözünün altında yatan varsayımın da problemli olduğunu belirtiyor:

"Varsayım şu: İnsanlar sadece hasta olduklarında doktora gider. Oysa insanlar yıllık kontroller ve önleyici tedaviler için de doktora gidiyor."

Bu nedenle Davis, reçeteli ilaç kullanımına ilişkin verileri de analiz ettiğini söylüyor ve "Bu da elmaların kronik hastalıkların görülme olasılığını azalttığını gösteriyor" diyor.

Türkiye’nin 2 bin yılı aşkın süredir coğrafi işaret tesciliyle yetiştirilen en ünlü ve özel elması Amasya Misket Elmasıdır.

Amasya Misket Elmasının Öne Çıkan Özellikleri:

• Renk ve Görünüm: Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil/sarı tonlarındadır. Ortadan yatay olarak kesildiğinde çekirdek yatağı yıldız şeklini alır.

Doku ve Ses: Isırıldığında kendine has net bir çıtırtı sesi çıkarır ("Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir" mottosuyla bilinir).

Dayanıklılık: Kabuğu ince olmasına rağmen serin ortamlarda uzun süre tazeliğini koruyarak saklanabilir.

Lezzet Dengesi: İdeal şeker-asit oranı ve kendine has aromasıyla hem Türkiye'de hem de dünyada meyve severlerin favorileri arasında yer alır. Türkiye ayrıca Isparta, Karaman, Niğde ve Antalya gibi illerde üretilen milyarlarca ton elma ile dünyanın önde gelen elma üreticileri arasında yer alır.