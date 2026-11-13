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Uykuları kaçanlar, daha rahat uyumanın sırrı bu besinler: Zengin içeriğiyle öne çıkıyor... Hiç duydunuz mu?

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Uykuları kaçanlar, daha rahat uyumanın sırrı bu besinler: Zengin içeriğiyle öne çıkıyor... Hiç duydunuz mu?

Gece boyunca uykuları kaçıp yemek yiyenler dikkat. Yapılan seçimlerde katkı sağlayabilecek bazı besinler öne çıkıyor. Besin seçimlerinin uyku kalitesine katkı sağlayabilir. İşte rahat uyumaya yardımcı olmak için en çok seçilen o besinler hiç duydunuz mu?

#1
Foto - Uykuları kaçanlar, daha rahat uyumanın sırrı bu besinler: Zengin içeriğiyle öne çıkıyor... Hiç duydunuz mu?

Günlük hayatın yoğunluğu, stres ve düzensiz yaşam alışkanlıkları uyku sorunlarının giderek yaygınlaşmasına neden oluyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, her üç kişiden biri kronik uykusuzluk sorunu yaşıyor. Yetişkinlerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için geceleri ortalama 7 ila 9 saat uyuması öneriliyor. Yeterli uyku alınamaması ise hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

#2
Foto - Uykuları kaçanlar, daha rahat uyumanın sırrı bu besinler: Zengin içeriğiyle öne çıkıyor... Hiç duydunuz mu?

Uyku problemleri yaşayanlar çözümü çoğu zaman ilaçlarda arasa da beslenme düzeninde yapılacak bazı değişiklikler de uyku kalitesini destekleyebiliyor. Uzmanlar, belirli besinlerde bulunan melatonin, serotonin ve triptofan gibi maddelerin vücudun uyku-uyanıklık döngüsünde rol oynadığına dikkat çekiyor. UYKU KALİTESİNİ DESTEKLEYEN BESİNLER Bazı yiyecekler, sahip oldukları vitamin, mineral ve amino asitler sayesinde vücudun dinlenme sürecine katkıda bulunabiliyor. İşte uyku rutininize ekleyebileceğiniz besinler:

#3
Foto - Uykuları kaçanlar, daha rahat uyumanın sırrı bu besinler: Zengin içeriğiyle öne çıkıyor... Hiç duydunuz mu?

KİVİ: Uyku kalitesiyle ilişkilendirilen meyvelerden biri olan kivi, serotonin içeriğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olması, vücudun genel sağlığını destekleyen özellikleri arasında bulunuyor. VİŞNE SUYU: Doğal melatonin içeren besinler arasında gösterilen vişne suyu, uyku düzeni üzerindeki olası etkileriyle öne çıkıyor. İçeriğinde bulunan potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller de besin değerini artırıyor. MUZ: Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan muz, kas fonksiyonlarının ve sinir sisteminin normal çalışmasına katkı sağlıyor. Kasların gevşemesini destekleyen mineral içeriği nedeniyle akşam saatlerinde tercih edilebilecek besinler arasında yer alıyor. DOMATES: İçerdiği doğal melatonin, C vitamini ve antioksidan bileşenlerle domates de uyku düzeniyle ilişkilendirilen gıdalar arasında bulunuyor. Dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi öneriliyor.

#4
Foto - Uykuları kaçanlar, daha rahat uyumanın sırrı bu besinler: Zengin içeriğiyle öne çıkıyor... Hiç duydunuz mu?

ILIK SÜT: Yatmadan önce süt içme alışkanlığının arkasında bilimsel açıdan da dikkat çeken bir bileşen bulunuyor. Sütte yer alan triptofan adlı amino asit, serotonin ve melatonin üretiminde rol oynuyor. Bu nedenle ılık süt, uyku öncesi tercih edilen içeceklerden biri olmayı sürdürüyor. CEVİZ VE BADEM: Sağlıklı yağların yanı sıra magnezyum içeren ceviz ve badem, uyku düzenini destekleyebilecek kuruyemişler arasında gösteriliyor. Özellikle ceviz, doğal melatonin içeriğiyle dikkat çekiyor. Badem ise magnezyum desteğiyle öne çıkıyor.

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