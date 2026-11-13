Uykuları kaçanlar, daha rahat uyumanın sırrı bu besinler: Zengin içeriğiyle öne çıkıyor... Hiç duydunuz mu?

Günlük hayatın yoğunluğu, stres ve düzensiz yaşam alışkanlıkları uyku sorunlarının giderek yaygınlaşmasına neden oluyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, her üç kişiden biri kronik uykusuzluk sorunu yaşıyor. Yetişkinlerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için geceleri ortalama 7 ila 9 saat uyuması öneriliyor. Yeterli uyku alınamaması ise hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.