Uykuları kaçanlar, daha rahat uyumanın sırrı bu besinler: Zengin içeriğiyle öne çıkıyor... Hiç duydunuz mu?

KİVİ: Uyku kalitesiyle ilişkilendirilen meyvelerden biri olan kivi, serotonin içeriğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olması, vücudun genel sağlığını destekleyen özellikleri arasında bulunuyor. VİŞNE SUYU: Doğal melatonin içeren besinler arasında gösterilen vişne suyu, uyku düzeni üzerindeki olası etkileriyle öne çıkıyor. İçeriğinde bulunan potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller de besin değerini artırıyor. MUZ: Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan muz, kas fonksiyonlarının ve sinir sisteminin normal çalışmasına katkı sağlıyor. Kasların gevşemesini destekleyen mineral içeriği nedeniyle akşam saatlerinde tercih edilebilecek besinler arasında yer alıyor. DOMATES: İçerdiği doğal melatonin, C vitamini ve antioksidan bileşenlerle domates de uyku düzeniyle ilişkilendirilen gıdalar arasında bulunuyor. Dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi öneriliyor.