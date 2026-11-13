13 Kasım 1980: Mehmed Zahit Kotku'nun vefatı (Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi)

Bursa Pınarbaşı’nda doğdu. Ailesi, 1880’de Dağıstan’ın Şeki kasabasından Anadolu’ya göç edip Bursa’ya yerleşmiştir. Mehmet Zahit annesi Sabire Hanım’ı üç yaşında iken kaybetti. Bursa’ya geldiklerinde (1880) on altı yaşlarında olan babası İbrâhim Efendi ise 1929’da Bursa ovasındaki İzvat köyünde vefat etti. Mehmet Zahit, Oruç Bey Mahalle Mektebi’nde başladığı öğrenimini Maksem’deki idâdîde ve Bursa Sanat Mektebi’nde sürdürdü. I. Dünya Savaşı sırasında 18 yaşlarında askere alındı, Suriye cephesine gönderildi. Ordunun Suriye’den çekilmesinin ardından İstanbul’a döndü. 1919’dan itibaren askerlik şubesinde yazıcı olarak askerlik görevine devam etti.







İstanbul’da cami derslerine ve vaazlara devam eden Mehmet Zahit 1920’de, Cağaloğlu’nda bulunan Fatma Sultan Camii yanındaki Gümüşhânevî Tekkesi’nde Şeyh Dağıstanlı Ömer Ziyâeddin Efendi’ye intisap etti. Onun vefatı üzerine postnişin olan Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi’nin yanında sürdürdü. 27 yaşında hilâfet aldı. Beyazıt, Fâtih ve Ayasofya cami ve medreselerindeki derslere devam ettiği yıllarda hâfızlığını da tamamladı. Mustafa Feyzi Efendi’nin isteğiyle çeşitli kasaba ve köylerde dinî hizmetlerde bulundu.







Tekkeler kapatılınca Bursa’ya dönerek babasının imamlık yaptığı İzvat köyüne yerleşti. Babası ölünce onun yerine 1946’ya kadar köy imamlığı yaptı, ardından Üftâde Camii imamlığına tayin edildi. 1952’de Gümüşhanevî Dergâhı’ndan arkadaşı Abdülaziz Bekkine’nin vefatı üzerine görevi, onun vazife yaptığı Zeyrek’teki Ümmü Gülsüm Mescidi’ne nakledildi. Buradan da Fatih İskenderpaşa Camii’ne tayin edildi (1958). Vefatına kadar bura görevini sürdürdü. 1979’da gittiği Hicaz’dan 1980’de ağır hasta olarak döndü. Ameliyat olduktan sonra tekrar hacca gitti. 13 Kasım 1980’de İstanbul’da vefat etti. Cenaze namazı 14 Kasım’da Süleymaniye Camii’nde kılındıktan sonra Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi hazîresine defnedildi.







Eğitim ve yardımlaşma amaçlı bir çok vakıf onun tavsiyesi üzerine kurulmuş, ayrıca birçok hayır kurumunun tesisine de vesile olmuştur.