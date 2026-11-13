Kanser yapıyor... Uzman isim uyardı: Kansere davetiye çıkarıyor
ABD'li onkoloji Jennifer Litton, kansere davetiye çıkaran gıdaların listesini açıkladı. İşte ABD'li uzmanın asla kansere davetiye çıkarıyor dediği gıdalar...
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ABD'li onkoloji Jennifer Litton, kansere davetiye çıkaran gıdaların listesini açıkladı. İşte ABD'li uzmanın asla kansere davetiye çıkarıyor dediği gıdalar...
İşlenmiş gıdalar sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. ABD'li uzmanı Jennifer Litton göre ise kanser riskini artıran birincil etken, alkol tüketimi. Litton, zararsız görülen bir gıdanın bile genel sağlık üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. Karaciğer, kolon ve meme kanseri de dahil olmak üzere pek çok kanser türüne davetiye çıkarıyor dediği kanser riskini artıran besinleri açıkladı.
Beslenme, egzersiz, tütün ve alkol kullanımı meme kanseri riskini etkiler. Doktorlar günlük yaşamda küçük değişikliklerle başlamayı öneriyor. Günümüzde kanserlerin üçte biri, beslenme kaynaklıdır. Uzmanlar, özellikle işlenmiş ürünler ve rafine şekeri, kanserin en sevdiği besinler olarak tanımlar. Meme kanseri uzmanı ve Teksas Üniversitesi (ABD) MD Anderson Kanser Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Profesör Jennifer Litton, hastalığa yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilecek üç yaşam tarzı değişikliğini paylaşıyor. Her bireyin kansere yakalanma riski, genetik faktörlere, aile öyküsüne ve çevresel etkilere bağlı olarak farklıdır. Genetik faktörler değiştirilemezken, yaşam tarzı faktörlerini kesinlikle kontrol edebilirsiniz. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmek, genetik yapınızdan bağımsız olarak, genel olarak kanser riskini ve özellikle meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Dr. Litton'a göre, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek üç yaşam tarzı değişikliği şunlardır: - Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturun ve aşırı işlenmiş gıdaları sınırlayın. - Düzenli fiziksel aktiviteye devam edin. - Tütün ve alkol tüketimini tamamen bırakın. 40 yaşından itibaren kadınlar meme kanseri taramasına başlamalıdır Bu değişiklikler neden önemli? Bu basit alışkanlıklar kanser riskini azaltmaya katkıda bulunabilir. Dahası, daha önce kanser geçirmiş olanlar için bu alışkanlıkları sürdürmek, kanserin tekrarlama olasılığını azaltmaya da yardımcı olabilir. Bu bağlamda, sağlıklı beslenme en önemli önceliklerden biridir. Dr. Litton, bunun daha az işlenmiş gıda içeren dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak anlamına geldiğini öne sürüyor. Herkes için uygun tek bir diyet yoktur. Ancak uzmanlar, işlenmiş et ve şeker oranı yüksek paketlenmiş ürünlerin tüketimini sınırlarken, sebze, meyve, baklagiller ve az işlenmiş gıdaların tüketimini artırmayı önermektedir. Genellikle Akdeniz tarzı bir diyeti savunurlar.
Egzersiz konusunda Dr. Litton, hemen yüksek yoğunluklu antrenmanlara başlamanıza gerek olmadığını belirtiyor. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı bir kiloyu korumaya, kardiyovasküler fonksiyonu iyileştirmeye ve yaşlandıkça kemik ve eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olur. "Başlamak için mükemmel koşulları beklemeyin. Sadece beş dakikanız bile olsa, yapın. Bu, hiç yapmamaktan daha iyidir. Mümkün olan her fırsatta egzersizi hayatınıza dahil etmeye çalışın," dedi. Son olarak, sigara içiyorsanız veya alkol tüketiyorsanız, bırakmayı veya tüketiminizi önemli ölçüde azaltmayı düşünün. Tütün kullanımı, meme kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türünün riskini artırır. Cleveland Kliniği'nde onkolog olan Dr. Suneel Kamath, TODAY.com'a verdiği bir demeçte, "Bir insanın yapabileceği en önemli sağlık tercihi sigara içmemek veya daha önce sigara içmişse bırakmaktır" demişti.
Uzman, "Sağlık açısından daha büyük fayda sağlayan başka davranışsal seçimler olduğunu düşünmüyorum" dedi. Alkol konusunda uzmanlar artık güvenli bir tüketim seviyesinin olmadığı konusunda hemfikir. Alkol tüketiminin meme kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskini artırdığının farkında olmanız gerekiyor.Kanser riskini azaltmanın diğer yolları Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve tütün ile alkol kullanımını bırakmak. Özellikle meme kanseri ve genel olarak kanser riskini azaltmanın en önemli üç yoludur. Uzmanlar ayrıca şunları yapmanızı da öneriyor: - Düzenli olarak güneş kremi kullanın. - Stresi yönetmek için sağlıklı yöntemler geliştirin. - Besin takviyelerine aşırı derecede bağımlı hale gelmemelisiniz. - Ailenizin sağlık geçmişi hakkında bilgi edinin. Bu alışkanlıklar kanser riskinizi azaltmanıza ve genel sağlığınızı en iyi şekilde korumanıza yardımcı olabilir. Meme kanseri için risk faktörleri Şu anda meme kanserinin kesin nedeni hala bilinmiyor. Bununla birlikte, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler hastalığın gelişme riskini artırabilir: - Yaş: Meme kanseri riski yaşla birlikte, özellikle yaşlı kadınlarda artar. - Meme kanseri öyküsü: Bir memesinde meme kanseri geçirmiş kişilerin diğer memesinde de kanser gelişme riski daha yüksektir. - Aile öyküsü: Anneniz, kız kardeşiniz veya kadın akrabalarınızdan birinde meme kanseri öyküsü varsa, hastalığa yakalanma riski artar. Ayrıca, diğer aile üyelerinde de hastalık öyküsü varsa risk artabilir. - Genetik mutasyonlar: BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki değişiklikler meme kanseri riskini artırır. - Üreme ve hormonal faktörler: Geç yaşta çocuk sahibi olmak veya hiç çocuk sahibi olmamak, erken ergenlik (12 yaşından önce), geç menopoz (55 yaşından sonra), menopoz sırasında hormon tedavisi kullanmak... hastalığın gelişme riskini artırabilir. - Fiziksel aktivite eksikliği: Daha az aktif olan kadınlarda meme kanseri gelişme riski daha yüksektir. - Alkol tüketimi: Alkollü içecek kullanımı meme kanseri riskini artırır. Özellikle zellikle aşırı işlenmiş (ultra işlenmiş) gıdaların düzenli tüketimi, modern beslenme alışkanlıklarının yarattığı en büyük sağlık tehditlerinden biridir.
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