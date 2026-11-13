Kanser yapıyor... Uzman isim uyardı: Kansere davetiye çıkarıyor

Uzman, "Sağlık açısından daha büyük fayda sağlayan başka davranışsal seçimler olduğunu düşünmüyorum" dedi. Alkol konusunda uzmanlar artık güvenli bir tüketim seviyesinin olmadığı konusunda hemfikir. Alkol tüketiminin meme kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskini artırdığının farkında olmanız gerekiyor.Kanser riskini azaltmanın diğer yolları Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve tütün ile alkol kullanımını bırakmak. Özellikle meme kanseri ve genel olarak kanser riskini azaltmanın en önemli üç yoludur. Uzmanlar ayrıca şunları yapmanızı da öneriyor: - Düzenli olarak güneş kremi kullanın. - Stresi yönetmek için sağlıklı yöntemler geliştirin. - Besin takviyelerine aşırı derecede bağımlı hale gelmemelisiniz. - Ailenizin sağlık geçmişi hakkında bilgi edinin. Bu alışkanlıklar kanser riskinizi azaltmanıza ve genel sağlığınızı en iyi şekilde korumanıza yardımcı olabilir. Meme kanseri için risk faktörleri Şu anda meme kanserinin kesin nedeni hala bilinmiyor. Bununla birlikte, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler hastalığın gelişme riskini artırabilir: - Yaş: Meme kanseri riski yaşla birlikte, özellikle yaşlı kadınlarda artar. - Meme kanseri öyküsü: Bir memesinde meme kanseri geçirmiş kişilerin diğer memesinde de kanser gelişme riski daha yüksektir. - Aile öyküsü: Anneniz, kız kardeşiniz veya kadın akrabalarınızdan birinde meme kanseri öyküsü varsa, hastalığa yakalanma riski artar. Ayrıca, diğer aile üyelerinde de hastalık öyküsü varsa risk artabilir. - Genetik mutasyonlar: BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki değişiklikler meme kanseri riskini artırır. - Üreme ve hormonal faktörler: Geç yaşta çocuk sahibi olmak veya hiç çocuk sahibi olmamak, erken ergenlik (12 yaşından önce), geç menopoz (55 yaşından sonra), menopoz sırasında hormon tedavisi kullanmak... hastalığın gelişme riskini artırabilir. - Fiziksel aktivite eksikliği: Daha az aktif olan kadınlarda meme kanseri gelişme riski daha yüksektir. - Alkol tüketimi: Alkollü içecek kullanımı meme kanseri riskini artırır. Özellikle zellikle aşırı işlenmiş (ultra işlenmiş) gıdaların düzenli tüketimi, modern beslenme alışkanlıklarının yarattığı en büyük sağlık tehditlerinden biridir.