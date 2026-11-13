Araç sahipleri dikkat: 2 gün sonra ceza gelebilir!
Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına 2 gün kaldı. Uygulamada geç kalanlar 6 bin lira ceza ödeyebilir.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına 2 gün kaldı. Uygulamada geç kalanlar 6 bin lira ceza ödeyebilir.
rafik güvenliğini sağlamak ve zorlu kış şartlarında meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu iki gün sonra zorunlu olacak. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. 2026 yılı itibarıyla kış lastiği takmama cezası 6 bin lira olarak uygulanıyor. Uygulama öncesi lastik değişimi yapılan servislerde ise yoğunluk oluştu.
YETİŞTİREMİYORLAR Ankara'da lastik değişimi yapan servisin işletmecisi Arif Yiyit, kış lastiği uygulamasının başlamasına az kaldığını, müşterilerin son günleri beklemesinin yoğunluğa neden olduğunu söyledi. Yiyit, kış lastiklerinin hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemde kullanılmasının önemini vurgulayarak, bu dönemde lastik stoklarının azalabileceğini ve fiyatların değişebileceğini belirtti. Sürücülerin lastik değişimini bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu ifade eden Yiyit, "15 Kasım yaklaştığı için yoğunluk arttı. Gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler oluyor. Normalde yarım saatte tamamlayacağımız iş, yoğunluk nedeniyle 1-2 saati buluyor. 10 servis elemanımız olmasına rağmen işler yetişmiyor. Tam kadro sabah başlayıp akşama kadar sökme takma ve yeni lastik takma işine devam ediyoruz." diye konuştu.
LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR? Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için bin 500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için bin 750 lira, 18 inç jantlar için 2 bin lira, 19 inç jantlar için 2 bin 250 lira, 20 inç jantlar için 2 bin 500 lira, 21 inç jantlar için 3 bin lira olarak uygulanıyor. Geçen sene ise 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için bin 300 lira ödeniyordu. Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.
MEVSİME UYGUN OLMASI GEREKİYOR Taşıtların trafikte güvenli seyredebilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi için lastik değişimi büyük önem taşıyor. Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastik geliyor. Hava sıcaklıkları 7 derece ve altına indiğinde, kış lastikleri takılması gerekiyor. Kışın meydana gelen trafik kazaları çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasından kaynaklanıyor. Yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açıyor. Kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımı da büyük önem taşıyor. Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir ömrü bulunuyor. Uygun koşullarda saklanmayan lastikler zamanla özelliklerini kaybedebiliyor. Lastik değişiminin yanı sıra araç bakımı da büyük önem taşıyor.
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