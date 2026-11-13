'Fon vurgunu yapanların tam listesi açılansın!'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e gelen dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, bu konuda hassasiyetin Meclis’in itibarını korumak olduğunu söyledi. Güler “Milletvekilleri kendi açıklamalarıyla, davranışlarıyla, yaşantısıyla göz önünde olan insanlar. Dolayısıyla herkesin dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

Devam eden fon soruşturmasına yönelik sorulara da cevap veren Abdullah Güler, fona para yatıran 455 bin 558 kişinin yer aldığı listenin kesinleşmesini ve açıklanmasını istediğini söyledi.

Güler, “Ancak ben diyorum ki masumiyet karinesini ihlal etmemelidir. Kim hangi eylemlerinden nasıl bir piyasa dolandırıcılığına dahil olur? Bunların belirlenmesi gerekmez mi? Bunları belirlemeden sadece sonra para yatırdığı insanları sürükleyebilir miyiz? Bu listeyi neye göre hazırlayacağız? Peki listeleri neye göre belirleyeceğiz? Biraz sabretmemiz gerekiyor. Yani çok net bir şey söyleyeyim. Lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi. Kim hangi eylemi işlemişse, hangi sorumluluğu varsa bu liste açıklansın” diye konuştu.