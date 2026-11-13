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Sağlık Enerji içecekleri kalp krizini tetikliyor! İçenlerde tam 11 kat daha sık görülüyor!
Sağlık

Enerji içecekleri kalp krizini tetikliyor! İçenlerde tam 11 kat daha sık görülüyor!

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Enerji içecekleri kalp krizini tetikliyor! İçenlerde tam 11 kat daha sık görülüyor!

Enerji içecekleri ve uyarıcı takviyelerle ilgili ABD'de yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 28 bin 345 bildirimin incelendiği çalışmada, kafein ve uyarıcı içeren ürünlerle bağlantılı kalp durması bildirimlerinin yaklaşık 11 kat daha sık görüldüğü belirlendi. Uzmanlar, bu bulgunun doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguladı.

Amerikan Kalp Derneğinin 2026 Bilimsel Oturumları'nda sunulan ön araştırmada, ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) 2017-2025 yıllarında iletilen 28 bin 345 olası yan etki bildirimi değerlendirildi. Bunların 854'ü kafein veya uyarıcı içeren ürünlerle, 27 bin 491'i ise bu maddeleri içermeyen ürünlerle ilişkiliydi. Araştırma, 13 yaş ve üzerindeki kişilere ait bildirimleri kapsadı.

Uyarıcı içeren ürünlerle ilgili kayıtlarda kalp durması yaklaşık 11 kat, kalp krizi 4,5 kat, karıncık kaynaklı ritim bozuklukları ve çarpıntı 4 kat daha sık bildirildi. Hızlı kalp atışı yaklaşık 3 kat, göğüs ağrısı 2,71 kat, bayılma ise 2 kat daha sık görüldü.

GENÇLERLE İLGİLİ VERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kafein ve uyarıcı içeren ürünlerle bağlantılı kalp-damar bildirimlerinin yaklaşık yüzde 45'i, 18-34 yaş grubundaki yetişkinlere aitti. Benzer bildirim örüntüleri kadınlarda ve erkeklerde gözlendi.

 

KAFEİN MİKTARI 12 KATI AŞABİLİYOR

2024'te 20 milyar doları aşan enerji içeceği pazarının satışları son 10 yılda iki kattan fazla arttı.

Amerikan Kalp Derneğine göre çoğu yetişkin için günlük 400 miligrama kadar kafein genellikle güvenli kabul ediliyor. Ancak bazı enerji içecekleri, aynı hacimde kahveden 3 kat; antrenman öncesi takviyeler ise 12 kattan fazla kafein içerebiliyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Virginia Üniversitesi'nden Sai Samayamanthula ve California Üniversitesi'nden Gregory M. Marcus, bulguların ürünlerin kalp krizine neden olduğunu kanıtlamadığını belirtti.

Uzmanlar, gönüllü bildirimlere dayanan araştırmanın gerçek risk oranını hesaplayamadığını vurgulayarak özellikle genç yetişkinlerde daha kapsamlı incelemeler yapılması çağrısında bulundu.

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