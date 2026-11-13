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Dünya Zelenski'den ABD'nin Donbas şartına sert tepki: Böyle konuşamazsınız!
Dünya

Zelenski'den ABD'nin Donbas şartına sert tepki: Böyle konuşamazsınız!

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Zelenski'den ABD'nin Donbas şartına sert tepki: Böyle konuşamazsınız!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşı sona erdirmek için yürütülen müzakerelerde ABD'nin Donbas şartını gündeme getirdiğini açıkladı. Washington yönetiminin Ukrayna'nın kendi topraklarından çekilmesini istediğini belirten Zelenski, bu yaklaşımı kesin bir dille reddetti. Abu Dabi'deki görüşmelerde ise 2027 yılı öncesinde anlaşmaya varılması için yeni bir fırsat doğduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen diplomatik temaslar Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yoğunlaştı.

Ukrayna heyeti, Rus temsilcilerin yanı sıra ABD'li ve Avrupalı yetkililerle de görüşmeler gerçekleştirdi. Kiev yönetimi, Avrupalı temsilcilerin müzakere sürecine katılmasını olumlu karşılarken, Avrupa'nın dahil olmadığı bir barış anlaşmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

ABD'NİN DONBAS TALEBİNE ZELENSKİ'DEN RET!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin savaşı sona erdirmek için Donbas bölgesinden çekilmelerini istediğini belirterek, ülkesinin egemenliğini ilgilendiren böyle bir şartı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Zelenski, Washington yönetiminin yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan tarafı, Ukrayna topraklarının bir parçası olan Donbas konusunu sık sık gündeme getirdi. Elbette bu konuya odaklanıyorlar. Savaşı sona erdirmek için kendi topraklarımızdan çekilmemiz gerektiğini düşünüyorlar. Bizimle, bağımsız ve egemen bir ülkeyle bu şekilde konuşmaları mümkün değil."

AVRUPA OLMADAN BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL!

Abu Dabi'de gerçekleştirilen diplomatik temaslara da değinen Zelenski, Avrupalı temsilcilerin müzakere masasında bulunmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Ukrayna lideri, Avrupa'nın sürecin dışında bırakılmasına karşı çıkarak şunları söyledi:

"Dün de bugün de diplomasiyi konuştuk. Ekibimiz Abu Dabi'de Amerikan ve Avrupa taraflarıyla görüştü. Bence ilk olumlu nokta, Avrupalı temsilcilerin de orada olmasıydı. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli. Çünkü savaş Ukrayna'da. Savaş Avrupa'da. Bu savaşı Avrupa'nın katılımı olmadan sona erdirmek adil olmaz. Açıkçası bu, mümkün de değil."

BARIŞ İÇİN YENİ TARİH: 2027'DEN ÖNCE SONUÇ ALINABİLİR!

Ukrayna yönetimi, Abu Dabi'deki görüşmelerin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ve müzakerelere katılan tarafların savaşı sona erdirecek bir sonuç üzerinde çalıştığını aktardı.

Zelenski, görüşmelerin 2027 yılına girilmeden sonuçlandırılması konusunda taraflar arasında ortak bir istek bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, müzakerelerdeki atmosferi şu sözlerle değerlendirdi:

"İşte bu yüzden bugün gerçekten bir fırsat var. Müzakerelere katılan herkes, 2027’den önce bir sonuç almak istiyor. Bunu gerçekten istiyorlar. Sanırım müzakerecilerden biri de tam olarak bunu söylüyor. Çünkü görüşmede olumsuz bir hava yoktu. Hiçbir olumsuzluk yoktu."

Abu Dabi'deki temaslarda Donbas meselesi temel anlaşmazlık konularından biri olmayı sürdürürken, Kiev yönetimi diplomatik görüşmelerin devam etmesinden yana olduğunu ortaya koydu.

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Yorumlar

Saim genç

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