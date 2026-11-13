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Gündem Türkiye'nin Antalya'daki tarihi tavrı İsrail'i rahatsız etti! Murat Alan’dan çarpıcı analizler
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Türkiye'nin Antalya'daki tarihi tavrı İsrail'i rahatsız etti! Murat Alan’dan çarpıcı analizler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye'nin Antalya'daki tarihi tavrı İsrail'i rahatsız etti! Murat Alan’dan çarpıcı analizler

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin İsrail'e yönelik tavrını değerlendirdi. İsrail yönetiminin zirveye davet edilmemesine dikkat çeken Alan, Filistin Başbakanı'nın ayakta alkışlanmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze mesajlarını gündeme taşıdı.

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, “İsrail’e kapıyı kapatan da, Filistin’i alkışlatan da yine Türkiye oldu” başlıklı köşe yazısında, Antalya'da takip ettiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 Liderler Zirvesi'nden dikkat çekici ayrıntılar aktardı.

İSRAİL'E DAVET YOK, FİLİSTİN'E ALKIŞ VAR!

Türkiye'nin ev sahibi ülke olarak İsrail yönetimini liderler buluşmasına davet etmediğini belirten Alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı ayakta alkışlatmasına dikkat çekti.

Alan, Türkiye'nin Gazze'deki katliamlar karşısında diplomatik teamüllerin arkasına sığınmadığını vurgulayarak, İsrail'in uluslararası platformlarda hiçbir şey olmamış gibi karşılanmasına izin verilmediğini ifade etti.

ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA GAZZE MESAJI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede Gazze'deki yıkımı yalnızca soykırım değil, aynı zamanda “ekokırım” olarak nitelendirmesini değerlendiren Alan, savaşın Filistin halkının yaşam kaynaklarını, tarım alanlarını ve su altyapısını da yok ettiğini kaydetti.

“GAZZE'NİN İHTİYACI YALNIZCA KONUŞULMAK DEĞİL”

Türkiye'nin Antalya'da ortaya koyduğu diplomatik tutumun önemine işaret eden Murat Alan, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

“Çünkü Gazze’nin ihtiyacı yalnızca konuşulmak değil; katliamın durması, insani yardımın engelsiz ulaştırılması, yıkılan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve Filistinlilerin kendi topraklarında güvenli bir hayata kavuşmasıdır.”

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