Kimsenin haberi yok ama herkesin gözdesi oldu... Türk ayakkabısı, çizmeler: Kapış kapış gidiyor

Deri işçiliği, nakış ve geleneksel üretim teknikleri farklı dönemlerde yeni özellikler kazansa da dayanıklılık ve işlevsellik temel değerler olarak varlığını sürdürdü. Günümüzde geleneksel Türk ayakkabıları, geçmişin yaşam biçimini ve zanaatkârlık anlayışını yansıtan kültürel miras unsurları arasında yer alıyor. Yeniçerilerin giydiği ayakkabı ve çizmeler, rütbelerine, görevlerine ve döneme göre değişiklik gösterirdi: • Yemeni ve Çizme: Yeniçerilerin günlük veya normal hizmet kıyafetlerinde genellikle deri yemeni veya papuç türü ayakkabılar tercih edilirken, seferde, törenlerde ve atlı birliklerde dayanıklı deriden yapılmış çizmeler giyilirdi. El Dikimi Çizmeler: Tarihî kaynaklara ve canlandırma çalışmalarına göre yeniçeri çizmeleri genellikle kalın ve sağlam derilerden (manda veya dana derisi gibi) el dikimi olarak üretilirdi. Osmanlı ayakkabı ve çizme kültürü, köklü deri işçiliği ve zengin sembolizmiyle günümüzde hem kültürel miras hem de özgün tasarım anlayışı olarak yeniden yoğun ilgi görmektedir. Geçmişte toplumun her kesiminde statü, rütbe ve meslek belirten bu ürünler, günümüzde el işçiliğine ve doğal malzemelere duyulan özlemle yeniden popülerleşmektedir.