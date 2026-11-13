Kimsenin haberi yok ama herkesin gözdesi oldu... Türk ayakkabısı, çizmeler: Kapış kapış gidiyor

Türk toplulukları için ayakkabı, özellikle sert iklim koşullarında ve uzun yolculuklarda ayakları koruyan temel ihtiyaçlardan biriydi. Zaman içerisinde farklı bölgelerde farklı modeller ortaya çıkarken deri işçiliği, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı Türk ayakkabı geleneğinin belirleyici özellikleri arasında yer aldı. Orta Asya Bozkırlarında Çizme ve Çarık Öne Çıktı Orta Asya'da göçebe ve hayvancılığa dayalı yaşam süren Türk topluluklarında ayakkabı seçimi, günlük faaliyetlere göre belirleniyordu. At üzerinde uzun mesafeler kat eden savaşçılar ve yolcular için çizme önemli bir koruyucu ekipmandı. Deri çizmeler, soğuk hava koşullarına karşı koruma sağlamasının yanı sıra ata binme sırasında da kullanım kolaylığı sunuyordu. Çarık ise pratik yapısı ve dayanıklı malzemesiyle özellikle kırsal yaşamda tercih edilen ayakkabılar arasında bulunuyordu. Hayvan derilerinin işlenmesiyle hazırlanan bu ürünler, dönemin üretim imkânlarına ve yaşam koşullarına uygun biçimde tasarlanıyordu. Ayakkabılar, Türklerin doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamın ihtiyaçlarına cevap veriyordu. Selçuklulardan Osmanlı'ya Ayakkabı Çeşitliliği Arttı Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte ayakkabı kültürü de yeni biçimler kazandı. Selçuklu döneminde deri işçiliği ve geleneksel el sanatları gelişirken farklı kullanım amaçlarına yönelik ayakkabı modelleri de yaygınlaştı. Osmanlı dönemine gelindiğinde ise ayakkabı çeşitliliği daha belirgin hâle geldi. Mest, yemeni, çizme ve farklı terlik modelleri günlük yaşamın yanı sıra askerî ve sosyal hayatta da kullanıldı. Özellikle yemeni, geleneksel deri işçiliğinin öne çıkan örneklerinden biri oldu. El işçiliğiyle hazırlanan bu ayakkabılar, zamanla farklı bölgelerde kendine özgü özellikler kazandı. Askerî Hayatta Ayakkabının Önemi Türk tarihindeki askerî faaliyetlerde ayakkabı seçimi, hareket kabiliyeti ve koruma açısından büyük önem taşıdı.