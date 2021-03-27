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Ekonomi 9 kalem endüstriyel yağ ve gres alınacağı açıklandı
Ekonomi

9 kalem endüstriyel yağ ve gres alınacağı açıklandı

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali'nin ihtiyacı için 9 kalem endüstriyel yağ ve gres alınacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:29:00 -
9 kalem endüstriyel yağ ve gres alınacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) 18 Mart Çan Termik Santralı İŞL.MÜD. tarafından, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali'nin İhtiyacı İçin 9 Kalem Endüstriyel Yağ Ve Gres Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

12.04.2021 tarihinde saat 14:00'da yapılacak olan ihale EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/Çanakkale adresinde gerçekleşecek.

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