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Spor 9. hafta öncesi puan durumu
Spor

9. hafta öncesi puan durumu

Süper ligde perde tekrar aralanıyor. Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Turuncu-lacivertli ekip yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına siyah-beyazlı ekip karşısında çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:25:00 -
9. hafta öncesi puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Fenerbahçe 8 6 1 1 12 6 6 19

2. Trabzonspor 8 5 3 0 16 8 8 18

3. Beşiktaş 8 5 2 1 16 8 8 17

4. Hatayspor 8 5 1 2 16 6 10 16

5. Altay 8 5 0 3 15 13 2 15

6. Konyaspor 8 3 5 0 12 8 4 14

7. Karagümrük 8 4 2 2 14 11 3 14

8. Galatasaray 8 4 2 2 13 12 1 14

9. Alanyaspor 8 4 2 2 8 11 -3 14

10. Adana Demir 8 3 3 2 14 12 2 12

11. Kayserispor 8 3 2 3 10 9 1 11

12. Gaziantep 8 3 2 3 10 11 -1 11

13. Sivasspor 8 2 3 3 11 9 2 9

14. Antalyaspor 8 2 2 4 8 12 -4 8

15. Başakşehir 8 2 0 6 8 10 -2 6

16. Kasımpaşa 8 1 3 4 8 12 -4 6

17. Y. Malatya 8 2 0 6 7 16 -9 6

18. Göztepe 8 1 2 5 7 12 -5 5

19. Giresunspor 8 1 2 5 3 9 -6 5

20. Ç. Rizespor 8 0 1 7 6 19 -13 1

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