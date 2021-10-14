9. hafta öncesi puan durumu
Süper ligde perde tekrar aralanıyor. Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Turuncu-lacivertli ekip yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına siyah-beyazlı ekip karşısında çıkacak.
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Fenerbahçe 8 6 1 1 12 6 6 19
2. Trabzonspor 8 5 3 0 16 8 8 18
3. Beşiktaş 8 5 2 1 16 8 8 17
4. Hatayspor 8 5 1 2 16 6 10 16
5. Altay 8 5 0 3 15 13 2 15
6. Konyaspor 8 3 5 0 12 8 4 14
7. Karagümrük 8 4 2 2 14 11 3 14
8. Galatasaray 8 4 2 2 13 12 1 14
9. Alanyaspor 8 4 2 2 8 11 -3 14
10. Adana Demir 8 3 3 2 14 12 2 12
11. Kayserispor 8 3 2 3 10 9 1 11
12. Gaziantep 8 3 2 3 10 11 -1 11
13. Sivasspor 8 2 3 3 11 9 2 9
14. Antalyaspor 8 2 2 4 8 12 -4 8
15. Başakşehir 8 2 0 6 8 10 -2 6
16. Kasımpaşa 8 1 3 4 8 12 -4 6
17. Y. Malatya 8 2 0 6 7 16 -9 6
18. Göztepe 8 1 2 5 7 12 -5 5
19. Giresunspor 8 1 2 5 3 9 -6 5
20. Ç. Rizespor 8 0 1 7 6 19 -13 1